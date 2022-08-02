Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Eylül'de yapılacak 2022-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav, 18 Eylül 2022'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınava başvurular, bugünden itibaren 9 Ağustos'a kadar alınacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
Etiketler: ÖSYM
Son Haberler
- 11:36
- 11:22
- 11:30
- 11:16
- 11:20
Sıradaki Haber
Türkiye'de kaç maymun çiçeği vakası var? Bakan Koca açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz