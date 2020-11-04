Bakan Kurum, Barış ve Cumhuriyet sitelerinin olduğu alanda yürütülen enkaz kaldırma çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Bölgedeki 17 binada enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığını, bu binaların etrafındaki riskli yapıların da tespitlerinin sürdüğünü söyleyen Kurum, acil yıkılması gerekenlerin yıkım süreçlerini başlattıklarını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

'Riskli binalara ilişkin yıkım süreci devam ediyor'

Kurum, şöyle konuştu:

"Şu an bulunduğumuz alan, Barış ve Cumhuriyet sitelerinin bulunduğu alan. Cumhuriyet Sitesi'ndeki binalarımız yan yatmış, içine girilmez durumda. Barış Sitesi de 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bölgemiz. Bu bölgede de arama kurtarma çalışmaları fiilen tamamlandı. Artık enkaz kaldırma ve eski binaların yıkım sürecini başlattık. Tüm İzmir'de farklı birçok noktada şu an riskli binalara ilişkin yıkım süreci devam etmektedir. Bayraklı ilçesinde yıkılan 17 binamızın da yer aldığı 4 mahalledeki hasar tespit çalışmalarını tamamladık."

[Fotoğraf: AA]

Bakan Kurum, diğer mahallelerde de çalışmaların devam ettiğini, riskli binaların İzmir haritasına işlendiğini ifade ederek, "Burada ağır hasarlı binaların yoğun olduğu yerlerde, etrafındaki binaların da tespitini yapmak suretiyle yerinde dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Yerinde yapacağız, zemin artı 5 katlı yapacağız. İzmir Şehir Hastanemizin hemen arkasında yer alan rezerv alanda da 3 bin rezerv konut üretimi için çalışmalarımızı başlattık. Projelendirme çalışmaları devam ediyor. Eş zamanlı bir şekilde inşaata 1 ay içinde başlayıp 1 yıl içinde de tamamlamayı hedefliyoruz" bilgisini verdi.

[Fotoğraf: AA]

Depremzedelere depo tahsisi

Vatandaşların taşınma sürecinde eşyalarını koyabilecekleri depo tahsisinin İzmir Valiliği tarafından yapıldığını kaydeden Kurum, "Taşınan ve eşyasını alamayanlara da yardımlarımız her gün düzenli olarak yapılmaktadır. Eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira, yine ev sahiplerimize 13 bin lira ve kiracılara 5 bin lira kira yardımı hesaplara yatmaya devam etmektedir" dedi.

Kurum, Bayraklı ilçesinde 19 gün sonra konteyner kentin tamamlanacağını da belirterek, "Çadır kentlerimiz de vatandaşlarımızın her türlü sağlık müdahalesinin yapılacağı, yine COVID testi dahil her türlü testini, ilk yardım hizmetini alabileceği şekilde yapılanmış durumda. Tüm ekiplerimiz sahada. Hızlı bir şekilde İzmir'imiz'in yaralarını sarmak için uğraşıyoruz" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"İmar barışı, binaların riskli olmadığı anlamına gelmiyor"

Bir gazetecinin "1999'daki Marmara depreminin ardından 11 kez imar affı Meclis'te çıkarılmıştı. Bu durumda Meclis'te bir sorumluluk olduğunu düşünüyor musunuz? Bundan sonraki süreç nasıl etkilenecek?" şeklindeki sorusu üzerine Kurum, şöyle konuştu:

"Arkadaşlar imar barışından bahsediyorsunuz galiba. İmar barışı, binaların riskli olmadığı anlamına gelmiyor. Bunu kimse de dile getirmedi. Vatandaşın, binaların üzerindeki kaçak yapıları sebebiyle elektriğini, suyunu, doğalgazını alamaması sebebiyle yapı kayıt belgesi alması kaydıyla imar barış süreci başlatıldı. Bu binalar riskli değildir anlamı çıkarmamak lazım. İmar barışı sadece vatandaşlarımızın tapuda şerhleri olan, tapuda mülkiyetlerini gösteremedikleri, yine devletin verdiği hizmetlerden faydalanamayan alanlara vatandaşımıza yardım olması amacıyla çıkarılmış bir düzenleme."

[Fotoğraf: AA]

Bakan Kurum yapımına başlanan konteyner kentte incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayraklı ilçesinde yapımına başlanan konteyner kentte inceleme yaptı.

Adalet Mahallesi’nde yapımına başlanan konteyner kentin kurulacağı alana giden Kurum, burada çalışmalar hakkında bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]

Kurum, görevlilere konteynerlerin montajının 19 gün içinde bitirilmesi talimatını vererek, "Gece de geleceğiz, çalışmayı göreceğiz. Burada çalışma durmayacak. İçinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecekleri sosyal donatılarla birlikte süreci yöneteceğiz. Gece gündüz çalışacağız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Kurum'dan arama kurtarma ekiplerine teşekkür: Türkiye'ye destek oldunuz, onların umutlarınızı yeşerttiniz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, arama kurtarma ekipleriyle AFAD Arama Kurtarma ve Birlik Müdürlüğünde bir araya geldi.

Bakan Kurum, yaptığı konuşmada, 8 bin kişilik arama kurtarma ekibinin, 107 vatandaşı sağ salim enkaz altından çıkarmayı başardığını söyledi.

Arama kurtarma ekiplerinin çok zor bir görev üstlendiğini dile getiren Bakan Kurum, "Orada çocuklarımızın yeri geldi annesi, yeri geldi babası oldunuz. Yeri geldi kardeşlik yaptınız. Hem bu duygular içerisinde çalıştınız hem de onlara moral motivasyon anlamında çok önemli destekler verdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Yaptığımız görev kutsal bir görev. Dışarıda enkaz altında annesini, babasını, evladınız bekleyen umut dolu Türkiye'ye destek oldunuz, onların umutlarınızı yeşerttiniz" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Çalışmaların AFAD koordinasyonunda çok büyük bir özveriyle yürütüldüğünü dile getiren Kurum, depremin 91. saatinde minik Ayda'ya da ulaşıldığını hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti:

"Burada AFAD'ımızı, Kızılayımıza, UMKE'mize, İzmir İtfaiyemize, JAK'ımıza, MSYD insani yardım kuruluşumuza, İHH yardım kuruluşumuza, AKUT'umuza, Hayrat Yardım Vakfımıza, Türk Telekom Arama Kurtarma Vakfımıza, Yeryüzü Doktorları Derneğimize, Kastamonu Üniversitesi Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi'mize, ANDA Arama Kurtarma Ekibi'mize, Tire Arama Kurtarma Ekibi'mize, GEA Arama Kurtarma Ekibi'mize, Karayolları Yol Bakım Grubu'muza, STK Afet Platformu'na ve kıymetli Haluk Levent Beyefendi'ye; AHBAP Derneği Başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

Ekiplere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşekkürlerini ileten Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Biz bu büyük ailemizle 83 milyonluk ailemizle inşallah bu afetleri, bu selleri bir daha yaşamayız ve bu noktada bu ailemiz Türkiye'mizin neresinde olursa olsun, yardıma ihtiyacı olan bir kardeşimiz, vatandaşımız olduğu sürece onun yanında yer alacaktır, bu anlayışla çalışacaktır. Birlik beraberlik ruhu içinde çalışacaktır. Ben bu süreçte verdiğiniz katkılardan ötürü, can pahasına çalışmalarınızdan ötürü başta AFAD başkanımız Mehmet Güllüoğlu olmak üzere tüm arama kurtarma ekiplerimize, yapmış olduğu çalışmalardan ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah biz bir daha böyle kaza bela yaşamayız. Buna ilişkin tüm tedbirleri almaya yönelik çalışmaları 81 ilimizde yapıyoruz ama bu noktada hep birlikte bu birlikteliği koruyarak hareket etmek durumundayız. Bunu da burada net bir şekilde gördük."

"Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz"

Bakan Kurum, müdürlük bahçesindeki konuşmasında da ekiplere teşekkürlerini yineleyerek şunları söyledi:

"Yeri geldi enkaz altındaki yavrularımıza annesi, babası gibi şefkat gösterdiniz, yeri geldi onlara arkadaşlık, yol arkadaşlığı, dostluk yaptınız. Hızlı bir şekilde tüm Türkiye'ye, dünyaya örnek olacak birlik beraberlik içinde bu çalışmayı yürüttünüz. Sayın Cumhurbaşkanımız adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bakanlarımızla, milletvekillerimizle, Valimizle birlikte Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyonu İsmail Çataklı Bakanımızla yapmak suretiyle sizlere destek olmaya çalıştık."

Arama kurtarmada görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür eden Kurum, "İnşallah Allah böyle bir kaza bela bir daha vermesin ama biliyoruz ki Türkiye'de ne zaman bir afet, sel olsa buradaki arkadaşlarımız cansiparane şekilde yardıma koşuyor ve bundan sonra da koşmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte 81 ilimizde, 83 milyon vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa gidereceğiz" diye konuştu.