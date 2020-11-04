Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremle ilgili son durum hakkında açıklama yaptı.

Çalışmaların 113 saattir devam ettiğini belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Sadece 1 alanda enkazımız kaldı. Herhangi bir canlı emaresi yok ama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enkazı da bu hassasiyetle kaldıracağız. 107 vatandaşımızı enkazlardan kurtardık. 1035 vatandaşımız yaralı durumda. 4’ü ağır 12 yoğun bakım hastamız var.

Kurum, 3 bin konut yapmayı plandıklarını vurgulayarak, yapıların 5 katı geçmeyeceğini belirtti.

"Yeni konutları 1 yıl içerisinde bitireceğiz"

Hasar tespit çalışmalarının 942 uzmanla devam ettiğini ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"22 bin binada hasar tespit çalışmalarını tamamladık. TOKİ 1 ay içerisinde konutların inşasına başlayacak. 1 yıl içerisinde de teslim edeceğiz.

2 milyon 865 bin kira yardımı vatandaşlarımıza ulaştırıldı. İş yeri zarar görmüş ve kullanılmayacak haldeki esnafa 50 bin lira hibe desteği verilecek.

4 bin 643 çadır sevk edildi. Şu an 6 bin 600 vatandaşımız çadırlarda kalıyor."