İzmir Valisi Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından vatandaşların yaralarının sarılmasına başlandığını belirtti.

Toplam 2 milyon 810 bin lirayı bulan nakdi yardımlar hakkında bilgi veren Köşger, şunları kaydetti:

"An itibarıyla iş yeri hasar gören 122 kişiye 1 milyon 406 bin lira, ev sahibi 88 kişiye 1 milyon 144 bin lira ve kiracı 52 kişiye 260 bin liralık yardımlar devletimizce yapılmıştır. Çadır kentlerde vatandaşlar misafir edilmeye devam ediliyor."