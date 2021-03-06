Bartın'a gelen Bakan Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili soru üzerine depremle mücadeleyi, terörle mücadele kadar önemsediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2012'de kentsel dönüşüm alanında seferberlik başlatıldığını hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Şu an fiilen devam eden 272 bin bağımsız bölümden oluşan konutlarımızın inşası gerek TOKİ gerekse belediyelerimizin eliyle Bakanlığımızın koordinasyonluğunda yürütülmektedir. Bugüne kadar vatandaşımıza 15,5 milyar lira gerek kira yardımı gerekse kamulaştırma yardımı desteklerimiz oldu. Hedefimiz 5 yıl içerisinde ülkemizde acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamaktır."

"Kredi miktarları 200 bin liraya çıkarıldı"

Vatandaşın bu süreçte mağduriyet yaşamaması adına da Meclis'te çok önemli düzenlemelere imza atıldığının altını çizen Kurum, "Bu süreçte vatandaşlarımıza Bakanlığımızın faydalandırdığı kredi miktarlarını 125 bin liradan 200 bin liraya çıkardık. KDV oranlarını inşaatlarının 1,5 katını yapmaları kaydıyla yüzde 18'den yüzde 1'e düşürdük. Yine vatandaşımızın kentsel dönüşüm projelerinde mağdur olmamaları adına, çok önemli düzenlemeleri Meclisimizle birlikte hayata geçirdik."

Bakan Kurum, Emlak Katılım Bankası ile kentsel dönüşüme destek vermek amacıyla Bakanlığın yürüttüğü kentsel dönüşüm projelerinde garantör banka olacağını aktararak, "Bu çerçevede hem yükleniciyi hem de vatandaşımızı teminat altına alacak bir sistem içerisinde bu projeleri kredilendirecekler ve yapımında garantör olarak vazife üstlenecekler" dedi.

"Artık başka canlarımızı kaybetmek istemiyoruz"

Riskli olduğunu düşünülen konutların dönüşümünü vatandaşın rızası çerçevesinde yerinde, hızlı, gönüllü prensipleriyle dönüştürmeyi amaçladıklarını vurgulayan Kurum, bu anlayışla çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Kurum, son bir asırdaki depremlerde 80 bin kişinin yaşamını yitirdiğini aktararak, "Artık başka canlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 70'i deprem bölgelerinde yaşıyor. Verilecek tüm desteği biz Bakanlık olarak vermeye hazırız. Gerek maddi gerekse planlama noktasında her türlü desteği vermeye hazırız. El birliğiyle inşallah bu dönüşümü gerçekleştirerek ülkemizi depreme hazır hale getirecek konutların inşasını yapmak istiyoruz." diye konuştu.

"Amasra'da termik santrale ilişkin yürüyen bir ÇED süreci bulunmuyor"

Termik santrallerle ilgili bir soruya ise Bakan Kurum, şöyle yanıtladı:

"(Amasra) Termik santrale ilişkin yürüyen bir ÇED süreci bulunmamaktadır. Maden şehrindeyiz. Vatandaşlarımızın da şehrimizin de bizden talebi, istihdam noktasında, buraya sağlayacağı katma değer noktasında, hem şehrimize hem de ülkemize sağlayacağı katma değer noktasında talepleri, buradaki kömür rezervini çıkarmaktır. Hepimizin, düşüncesi, amacı da rezervin çıkarılması ve burada yükleme işleminin yapılması dışında bir süreç işletmemektir. Buna ilişkin görüşmelerimizi yaptık. İnşallah bu çerçevede süreci takip edeceğiz. Amacımız buradaki doğal güzelliklere zarar vermemek, Amasra'mıza zarar verecek adımları atmamaktır ki bu noktada yapmış olduğumuz istişareler de bu çerçevededir."