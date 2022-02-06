Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca'dan futbol kulüplerine TURKOVAC teşekkürü
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün oynadıkları maçlara yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC yazılı formalarla çıkan futbol kulüplerine teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maçlara yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC yazılı formalarla çıkan Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Galatasaray kulüplerine teşekkür etti.
"TURKOVAC, taraftarları COVID-19'a karşı sıkı korur"
Koca, "Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama TURKOVAC, taraftarları COVID-19'a karşı sıkı korur" dedi.
Bakan Koca paylaşımlarında, futbol takımlarının formalarında TURKOVAC yazısının göründüğü fotoğraflara da yer verdi.
Bugünkü maçına Turkovac’lı formayla çıkan Adana Demirspor Kulübüne teşekkür ediyoruz. Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama TURKOVAC taraftarları Covid-19’a karşı sıkı korur. @AdsKulubu pic.twitter.com/7xXRXJahmV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 6, 2022
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