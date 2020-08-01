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Bakan Koca 81 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleri ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede salgınla ilgili son gelişmeler ele alındı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 81 ilin sağlık müdürleriyle görüştüğünü açıkladı.
Toplantı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sağlık müdürleriyle gerçekleştirdikleri görüşmede, salgınla ilgili yeni gelişmeleri, yapılan çalışmaları ve koronavirüsün seyrini ele aldıklarını belirtti.
Bayramın ikinci gününde tüm şehirlerimizin İL SAĞLIK MÜDÜRLERİYLE video konferansta bir araya geldik. Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, yapılan çalışmaları, COVID-19’un seyrini ele aldık. İl Sağlık Müdürlerimizle bir önceki video konferansımızı 29 Temmuzda gerçekleştirmiştik. pic.twitter.com/mtH1LyZ758— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 1, 2020
Etiketler: sağlık bakanı Fahrettin KocaSon Güncelleme: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 23:02
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