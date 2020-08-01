Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 81 ilin sağlık müdürleriyle görüştüğünü açıkladı.

Toplantı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sağlık müdürleriyle gerçekleştirdikleri görüşmede, salgınla ilgili yeni gelişmeleri, yapılan çalışmaları ve koronavirüsün seyrini ele aldıklarını belirtti.