Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı

Son 24 saatte 996 yeni vaka tespit edildi, 19 kişi yaşamını yitirdi. 44 bin 846 COVID-19 testi uygulandı. İyileşenlerin sayısı ise 981 oldu.

Böylece toplam test sayısı 4 milyon 845 bin 669 oldu. Vaka sayısı 231 bin 869'a yükseldi. Virüsü yenenlerin sayısı da 215 bin 516'ya çıktı. 5 bin 710 kişi de vefat etti.

Sağlık Bakanı Koca, "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya" dedi.

Bakan Koca ayrıca 36 ilde 3 gündür ağır hasta görülmediğini açıkladı.