Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle Kazakistan Cumhurbaşkanı, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı ve Tacikistan Cumhurbaşkanı ile telefonla görüştü.

Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.