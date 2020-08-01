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Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle Kazakistan Cumhurbaşkanı, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı ve Tacikistan Cumhurbaşkanı ile telefonla görüştü.
Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 17:42
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