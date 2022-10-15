Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini duyurdu.

Koca, İstanbul’da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 hastanın tedavisi için gereken her şeyin yapıldığını belirtti.

Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28’e ulaştı. İstanbul’da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 15, 2022

Bakanlar Soylu ve Dönmez'den patlama bölgesinden açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlama sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maden ocağındaki patlamanın dün akşam saat 18.15 sıralarında meydana geldiğini anımsatan Soylu, patlamanın ardından vali başta olmak üzere, üst düzey yöneticilerin bölgeye geldiklerini ifade etti.

Ülkeye, Bartın'a ve madencilere geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Soylu, patlamanın yaşandığı anı da kapsayan vardiyada 110 madencinin çalıştığını, kritik noktada ise 49 madencinin bulunduğu bilgisini daha önce paylaştıklarını dile getirerek, açıklamasına şöyle devam etti:

"110 vardiya çalışanımızdan 26 madenci kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. 6'sı Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'da Şehir Hastanesine götürüldü ve yaralı bir şekilde orada tedavi görüyor. 3'ü Bartın Devlet Hastanesi, 2'si de özel hastanede olmak üzere 5'i Bartın'da tedavi görüyor. Bu 11 kardeşimizin hayati durumlarıyla ilgili herhangi bir risk olmadığını sağlık birimlerimiz, sağlık müdürümüz, başhekimlerimiz bize ilettiler. Biz de hastaneye gittiğimizde bu değerlendirmeleri kendilerinden aldık. Bu patlamadan hemen sonra sağ çıkan ve kurtarılan toplam 58 madencimiz, şu anda aşağıda olduğunu değerlendirdiğimiz ve arama kurtarma çalışmalarıyla kurtarılmaya çalışılan 15 madencimiz var."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 110 vardiya çalışanımızdan 26 madenci kardeşimiz şehit oldu.https://t.co/9yUsvh7me5 pic.twitter.com/kogyozvU9q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 15, 2022

Hayatını kaybeden madencilerin isimleri belli oldu

Olayın hemen ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, UMKE, AFAD ve diğer tüm ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başladığını belirten Soylu, vefat eden madencilerin, Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Güldal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya ve Rıdvan Acet olduğu bilgisini paylaştı.

Şehit madencilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Soylu, maden ocağında kurtarılmayı bekleyen madencilerin ailelerine de sabır temennisinde bulundu.

Arama çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sağlık bakan yardımcısı, grup başkan vekili, MHP genel başkan yardımcısı ve vali ile nezaret ettiklerini kaydeden Soylu, olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek Allah'tan bir daha bu tip olaylara karşı karşıya bırakmamasını diledi.

Soylu, arama kurtarma çalışmalarında umutlu bir haber beklediklerini söyledi.

Bakan Dönmez: Tahlisiye ekipleri müdahaleye hemen başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, her vardiyada görevli olan tahlisiye ekiplerinin müdahaleye hemen başladığını belirterek, "Yaralı olarak kurtarılanlar hastanelere sevk edilmiş, diğer arkadaşlarımızın da kurtarılması için çalışmalar süratle başlamıştı. Bu bölgeye yakın olan müesseselerimiz de diğer arama kurtarma ekipleri de Amasra Müessesesine gelmek suretiyle çalışmalara aktif olarak destek vermişlerdir" diye konuştu.

Madende arama kurtarma yapmanın özel tecrübe gerektirdiğini ifade eden Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer arama kurtarma faaliyetlerden oldukça farklı. Gerek TTK gerek kömür işletmeleri bu alanda sadece ülkemizde değil, dünyada hakikaten başarıyla anılan arama kurtarma ekiplerinden birisidir. Ancak bizim ilk değerlendirmelerimiz şunu gösteriyor. Patlama anıyla birlikte oluşan yüksek basınç ve sıcaklıkla arkadaşlarımızın maalesef bir kısmını olay yerinde kaybetmiş olduk. Şu anda 15 arkadaşımız işletmedeki maden ocağında, aramalar hala devam ediyor. Bir galeride patlamanın akabinde oluşan bir yangın söz konusu. Şu anda ekiplerimiz yangın ve orada oluşan karbonmonoksitin etkisini azaltmaya çalışıyorlar."

"15 kişinin nerede olduklarını biliyoruz"

Arama çalışmasına katılan ekiplerin güvenli şekilde faaliyetlerini yürütmesi gerektiğini anlatan Dönmez, "O açıdan biraz daha sabırla beklemek durumundayız. Tüm yetkili arkadaşlarımız aşağıda maden ocağında bu çalışmaları yürütüyor. Şehitlerimize rahmet diliyorum, yakınlarına Allah sabır versin. Yaralılara da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Patlama anı ile birlikte oluşan yüksek basınç ve sıcaklıkla arkadaşlarımızın maalesef bir kısmını olay yerinde kaybetmiş olduk. Şu anda 15 arkadaşımız maden ocağında aramalar devam ediyor.https://t.co/9yUsvh7me5 pic.twitter.com/IboYy7vnYg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 15, 2022

Bakan Dönmez, bir gazetecinin madende bulunan 15 işçinin yerlerinin tespit edilip edilmediğine ilişkin sorusu üzerine, "15 kişinin nerede olduklarını biliyoruz. Patlamanın olduğu yer aşağı yukarı belli, yerlerini biliyoruz. 10-11 işçi, yangının devam ettiği bölgede. Çok büyük yangın değil. Güvenli şekilde oraya girmek için yangının ve karbonmonoksit gazının bertaraf edilmesi gerekiyor. Bazı bölgelerde kısmı göçükler var. 4-5 işçimizin de göçüklerin olduğu bölgede olduğunu değerlendiriyoruz" cevabını verdi.

6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Bartın'daki maden kazasında yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 işçi, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi altına alındı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın’dan uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen 1 yaralının Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde, 5 yaralının ise Yanık Merkezinde durumları değerlendirilip, tedavilerine başlandı. Uzmanımız bilgi veriyor” ifadelerini kullandı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Mustafa Turan, “Hastalarımız yanık tedavi merkezimize alınmışlardır. Burada tedavileri devam etmektedir. Bu hastalardan 5 tanesinin durumu ciddidir. Bu aşamadan sonra da önümüzdeki günlerde ileri tetkik ve tedavileri devam edecektir. Kurtarılmaları için sonuna kadar uğraşılacaktır. Hastalarımızın iki tanesinde acil cerrahi işlem gerekmiştir. Bu tedaviler yapılmıştır. Bir hastamıza da acil Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezimizde ek bir tedavi ihtiyacı oluşmuştur. Şu anda hastamız o bölüme alınmış ve tedavisine başlanmıştır” bilgisini paylaştı.

İletişim Başkanı Altun: Resmi kurumların açıklamalarını dikkate alın

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da meydana gelen maden kazası, tüm yönleriyle incelenmeye devam etmekte, arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında kazayla ilgili güncel bilgilere de yer veren Altun, şu bilgileri paylaştı:

"Maden kazasında maalesef 28 kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Kurtarılan 58 madencimizin 11'inin tedavilerine hastanelerimizde devam edilmektedir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kazanın hemen sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla olay yerine giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve İçişleri Bakanlarımız, bölgedeki tüm çalışmaları gece boyu yerinden takip etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren süreci bizzat yönetmiş, anlık bilgilendirmeler üzerine gerekli talimatları ilgili kurum ve kişilere bizzat iletmiştir. Diyarbakır programını ileri bir tarihe erteleyen Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün Amasra'ya giderek çalışmaları yerinde koordine edecektir. Meydana gelen bu elim kaza ile ilgili yapılan dezenformasyon içerikli paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemesi, konu ile ilgili bölgede bulunan bakanlarımızın ve resmi kurumların açıklamalarını dikkate almaları hususunun önemini bir kez daha ifade etmek isterim."

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.

Bartın Valiliği, patlamanın madenin eksi 300 kotunda meydana geldiğini açıkladı.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yer altındaki madencilerin çıkarılması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

"İlk belirlemelere göre grizu patlaması"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgede inceleme yapmak üzere Bartın'a gitti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "İlk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde. Bir kısmında fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor, bir kısmında ise yayan müdahale elle müdahale söz konusu. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında, herhangi bir eksikliğimiz yok. Biz de arkadaşlarla sürekli koordinasyon içerisindeyiz. Ben tekrar başımız sağolsun diyorum" açıklamasını yaptı.

Bakan Dönmez, arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra olayın nedenlerinin araştırılacağını sözlerine ekledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde.https://t.co/9yUsvh7me5 pic.twitter.com/ZTvH3De9lt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 14, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmaları yerinde koordine edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Bartın’ımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum.

Olay sonrası süratle başlayan arama kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla üç bakanımız, verdiğimiz talimat üzerine bölgeye intikal etmiştir. Ben de yarınki (Cumartesi) Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra’ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim.

Bartın’ımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 14, 2022

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamanın nedeninin araştırılması için soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Amasra'da meydana gelen maden kazasıyla ilgili 4 iş müfettişi görevlendirdi.

Psikososyal destek ekipleri derhal bölgeye intikal etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Patlamada yaralanan ve madende mahsur kalan işçilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Yanık, "Psikososyal destek ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ettiler. Süreci yakından takip ediyoruz. Sorumlu Bakanlıklardan biri olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla gerekli her türlü çalışmayı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



