Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 22:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kirişci TRT Haber'de
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
Bakan Kirişci'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
Türkiye'de üretim yok demek üreticilerimize büyük haksızlıktır. Un, yağ ve şekerin hammaddesi olan ürünleri üretmemiz lazım. Stratejik olan ürünlere öncelik vermemiz gerekiyor.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hububat başta olmak üzere yağlı tohumlar yine hakeza buralarda bu tarımsal ürünlerle ilgili dünya genelinde bir sıkıntı yaşanırken Türkiye bunu tabir yerindeyse minimum etkilerle geçirmeye çalışıyor.
Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvanda sorunu yok.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Tarım ve Orman Bakanlığı Vahit Kirişci
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