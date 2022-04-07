Bakan Kirişci'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye'de üretim yok demek üreticilerimize büyük haksızlıktır. Un, yağ ve şekerin hammaddesi olan ürünleri üretmemiz lazım. Stratejik olan ürünlere öncelik vermemiz gerekiyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hububat başta olmak üzere yağlı tohumlar yine hakeza buralarda bu tarımsal ürünlerle ilgili dünya genelinde bir sıkıntı yaşanırken Türkiye bunu tabir yerindeyse minimum etkilerle geçirmeye çalışıyor.

Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvanda sorunu yok.

Ayrıntılar geliyor...