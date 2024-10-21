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Gündem
AA 21.10.2024 12:42

Bakan Işıkhan: 'Yenidoğan çetesi' ile ilgili SGK olarak takipteyiz

Bakan Işıkhan, 'yenidoğan çetesi' soruşturmasındaki hastaneler ile ilgili, "Sağlık Bakanlığının ruhsat iptaliyle özel hastanelerin ödemeleri durduruldu, bunlar da kapatıldı" dedi.

Bakan Işıkhan: 'Yenidoğan çetesi' ile ilgili SGK olarak takipteyiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Yenidoğan çetesi' soruşturması hakkında AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı. Bakan Işıkhan şöyle devam etti:

"Bu konu başta ailelerimizi derinden yaraladı. Hepimizin bir ailesi var. Benzeri olayların tekrar yaşanmaması için bizde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Büyükçekmece Başsavcılığının talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza başladık.
2023'ten itibaren süreçi ile ilgili Bakanlıkla yürüttük. Soruşturmamıza başlattık. En ağır cezalarla cezalandırılması için çok gizli soruşturma yürüttük. Söz konusu hastanelerde başmüfettişlerimiz söz konusu hastanelerde inceleme yaptı, yapmaya devam ediyor.

Özel Bağcılar ve Özel Şafak Hastanesi'nde sözleşmelerini fes ettik.
İncelemeleri devam eden hastaneler söz konusu. Diğer hastanelerin sözleşmeleri fes edildi ve ödemeler durduruldu. Geçmiş dönem alacaklarına bloke koyduk.
Geçmişe yönelik olarak alacakları faizi ile birlikte tahsil ediyoruz.

Riskli hastanelere fiili olarak inceleme ve denetimleri devam ediyoruz.

Alo 173 ve CİMER üzerinde tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı da özellikle belirtiyorum.

Bugüne kadar SGK'nın her kuruşunu takip ediyoruz bundan sonra da yapılacağını takip ediyoruz.

Vatandaşın bize bilgi vermesini rica ediyorum. Sağlık Bakanı'nın en son açıklamalarına katılmakta birlikte, torbada bulunan çürüklerin ayaklanması söz konusu."

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan SGK Sağlık Bakanlığı
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