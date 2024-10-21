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Gündem
Reuters 21.10.2024 11:56

Bakan Fidan: Karanlık örgütün elebaşı öldü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ elebaşı terörist Gülen’in ölümüne ilişkin "FETÖ elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruladı. Karanlık örgütün elebaşı öldü. Devletimiz bu örgütle mücadele etmeye devam edecek, bu ölüm bizi rehavete itmeyecek" açıklamasını yaptı.

Bakan Fidan: Karanlık örgütün elebaşı öldü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, ortak basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.

FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen’in ölümüne ilişkin Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor. Bu karanlık örgütün elebaşı ölmüştür. Terörle mücadelede milletimizin kararlılığı devam edecektir. Bu ölüm haberi bizi hiçbir zaman rehavete, gevşemeye itmeyecek. Bu örgüt, milletimizin tarihinde türüne ender rastlanan bir tehdit odağı olmuştur. Binlerce gencimizi kutsal değerler adına kandırarak saflarına katmış, bu gençlerimizi kendi vatanlarına, milletine ihanet eden bir makineye dönüştürmüştür. 

FETÖ elebaşı terörist Gülen öldü
FETÖ elebaşı terörist Gülen öldü

Bu insanlar şimdi yurt dışında istihbarat servislerinin ellerinde büyük bir zillet içerisinde kendi ülkelerine, milletlerine ve değerlerine karşı bir silah olarak kullanılıyor. Bu ölümün vesilesiyle artık onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım. Kendilerini gittikleri ihanet dolu bu yoldan vazgeçmeye davet ediyorum. Bu yol iyi bir yol değil. Bu yolun sonu iyi bir son değil.

Milletimiz, devletimiz her türlü terör örgütüyle olduğu gibi bu örgütle de mücadele etmeye devam edecek. Artık yol yakınken dönmeyi bilsinler."

 

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FETÖ Hakan Fidan
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