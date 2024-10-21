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Gündem
TRT Haber 21.10.2024 09:15

FETÖ elebaşı terörist Gülen öldü

1999 yılında Türkiye'den kaçarak ABD'ye sığınan silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen öldü. Terörist elebaşının ölümünü örgüte yakın siteler ile yeğeni duyurdu.

FETÖ elebaşı terörist Gülen öldü
[Fotograf: AA]

FETÖ elebaşı terörist Gülen, uzun yıllar Türkiye'den kaçarak sığındığı ABD'de öldü. FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü haberini örgüte yakın siteler ve yeğeni duyurdu. Terörist başının 20 Ekim'de akşam saatlerinde öldüğü belirtildi.

FETÖ elebaşı Gülen, geçtiğimiz günlerde 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden alınarak nisan ayında götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntülenmişti.

FETÖ elebaşı terörist Gülen öldü

FETÖ elebaşının kaldığı Pensilvanya’nın Saylorsburg kasabasındaki "Chestnut Retreat Center" denilen malikanesinden kendi rızası olmadan nisan ayında çıkarılarak başka bir adrese götürüldüğü iddiası, örgüt içindeki bazı isimler tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

 

FETÖ elebaşı Gülen, 1999 yılında Türkiye'den ABD'ye kaçmıştı. 2015 yılından bu yana da İçişleri Bakanlığı tarafından en çok aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alıyordu.

Türkiye, 15 Temmuz hani darbe girişimiyle anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs eden terörist başı Gülen'in iadesi için ABD'ye 7 kez başvurmuştu.

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