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Gündem
TRT Haber 21.10.2024 07:09

Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile bir araya gelecek

Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sibiha ile bir araya gelecek.

Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile bir araya gelecek

İki ülke ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve birçok başlık, Ankara'daki görüşmede ele alınacak.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı gündemde olacak

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan mevkidaşına Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini yineleyecek.

Bakan Fidan'ın, savaşın yayılma tehlikesinin giderek arttığına dikkati çekmesi öngörülüyor. Türkiye'nin savaşa uluslararası hukuk temelinde, adil ve kalıcı çözüm sağlanmasına yönelik girişimlere destek vermeye hazır olduğunu vurgulaması bekleniyor.

Türkiye, Mart 2022'de Ukrayna ve Rusya Federasyonu taraflarını ilk defa bir araya getiren toplantılara ev sahipliği yaptı.

Ukrayna ile ikili ticaret artıyor

Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacmi de artıyor. 2023 sonunda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 7,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın önümüzdeki dönemde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğünü de belirtti.

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