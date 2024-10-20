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Gündem
TRT Haber 20.10.2024 19:07

Bakan Memişoğlu: Sağlık sistemimizi lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız

Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir. Bütün dünyanın takdir ettiği sağlık sistemimizi, kişisel çıkarları ve maddi menfaatleri için lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız" dedi.

Bakan Memişoğlu: Sağlık sistemimizi lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Memişoğlu, denetimlerin her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece-gündüz yapılacağını vurguladı.

"Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir"

Bakan Memişoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık sistemimizi suistimal ederek vatandaşlarımızı ve en değerli varlıkları olan evlatlarını tehdit edenlere göz açtırmamak için süregelen denetimlerimiz her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece-gündüz yapılmaya devam edilecektir.

Mevcut sağlık hizmetlerimizi hiçbir aksama ve suistimale izin vermeden sürdürürken, Bakanlığımızın denetim ekipleri sadece yenidoğan branşı için değil hastanelerdeki tüm branşların denetlenebilmesi amacıyla tam kapasiteyle sahada olacaktır.

Mevcut denetleme sisteminin güncellenmesi ve her branştan konusunda uzman hekimler ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturulacaktır.

Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir.

Bütün dünyanın takdir ettiği sağlık sistemimizi, kişisel çıkarları ve maddi menfaatleri için lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız.

Afetlerde, salgın hastalıklarda büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımızın itibarını da bir avuç açgözlü çeteye çiğnetmeyeceğiz!"
 

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