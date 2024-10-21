Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.10.2024 12:09

Bakan Tunç: Hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecek

Bakan Tunç, FETÖ elebaşı terörist Gülen’in ölümüne ilişkin, "FETÖ üyeleri hakkında yürütülmekte olan adli işlemler söz konusu ölüm olayından etkilenmeden örgütün yönetici ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edilecektir" açıklamasını yaptı.

Bakan Tunç: Hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, FETÖ elebaşı terörist Gülen'in ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Tunç, "FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir" dedi.

FETÖ elebaşı terörist Gülen öldü
FETÖ elebaşı terörist Gülen öldü

Hain terör örgütünün her bir üyesinin adalet önünde hesap vereceğini ifade eden Bakan Tunç sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir.

FETÖ üyeleri hakkında yürütülmekte olan adli işlemler söz konusu ölüm olayından etkilenmeden örgütün yönetici ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edilecektir.

Bakan Fidan: Karanlık örgütün elebaşı öldü
Bakan Fidan: Karanlık örgütün elebaşı öldü

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta yargı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla, milli iradeye karşı savaş açan bu ihanet şebekesinin kalıntılarını temizlemekten asla vazgeçmeyecek, milletimizin huzuru ve güvenliği için gereken her adım atılmaya devam edilecek, hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir" 

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı FETÖ Yılmaz Tunç
Sıradaki Haber
Bakan Fidan: Karanlık örgütün elebaşı öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:38
Bingöl'de 88 aile yerinde dönüşümle güvenli evine kavuştu
13:40
Kartalkaya sezona hazırlanıyor: Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
13:31
Milyonlarca insanın DNA'sı tehlikede: 23andMe iflasın eşiğinde
13:22
"Yenidoğan çetesi"nin ölümüne sebep olduğu bebeklerin babaları yaşadıklarını anlattı
13:23
Güney Kore, Kuzey'in Rusya'ya gönderdiğini öne sürdüğü askerlerin geri çekilmesi için çağrıda bulundu
13:20
BM: Dünyada 735 milyon insan açlık çekiyor ve milyonlarca kişi kıtlığın eşiğinde
Lübnan'da İsrail saldırganlığının mağduru Afrikalı kadınlar yardım eli bekliyor
Lübnan'da İsrail saldırganlığının mağduru Afrikalı kadınlar yardım eli bekliyor
FOTO FOKUS
Vatan haini, millet düşmanı Fetullah Gülen öldü
Vatan haini, millet düşmanı Fetullah Gülen öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ