Bakan Işıkhan: Kayıt dışı istihdamla mücadele en temel önceliklerinden

TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Tarım ve Orman bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2008'deki sosyal güvenlik reformu öncesinde kadınların doğum borçlanma hakkı bulunmadığını anımsatarak, kadınların doğum sebebiyle çalışma hayatından uzak kaldıkları sürelerin sosyal güvenlikleri açısından değerlendirilmeleri amacıyla 2008 yılında sigorta başlangıcından sonra her bir çocuk için 2 yıla kadar borçlanma hakkı verildiğini söyledi.

Borçlanma hakkının 2014 yılında 3 çocuğa çıkarıldığını ve kadınlar için emeklilikte 6 yıla kadar prim ödeme gün sayısı avantajı sağlandığını ifade eden Işıkhan, "Kadınların iş gücüne katılımını, istihdamını artırmaya yönelik teşvik ve desteklerimizi çeşitlendirerek uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

İŞKUR'un kapasitesine yönelik soruya karşılık Bakan Işıkhan, İŞKUR'un 81 ilde toplamda 160 birim ve 4 bin 800'ü iş ve meslek danışmanı olmak üzere yaklaşık 10 bin personelle hizmet sunduğunu belirtti.

Bizzat kuruma gelerek başvuranların sayısının günlük 8 bin civarında olduğunu dile getiren Işıkhan, şöyle konuştu:

"Ayrıca 670 binden fazla iş yerini ziyaret ediyoruz. Dolayısıyla sahanın da nabzını tutuyoruz. İŞKUR aracılığıyla yıllık ortalama 1,2 milyon kişinin işe yerleşmesine aracılık ediyoruz. İŞKUR hizmetlerinin tamamını dijital ortamlara aktardık ve mobil uygulamamızın erişilebilirliğini artırdık. İŞKUR aynı zamanda birçok uluslararası kuruluşla üst düzey ilişkilere sahiptir. Halen Dünya Bankası, AB, ILO ve Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birimleri ile devam eden projelerimiz bulunmaktadır."

"İş yerlerine yaklaşık 4,3 milyar lira ceza uygulandı"

Bakan Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) 2024 yılında yapılan fiyat güncellemeleriyle ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzeme fiyatlarına yapılan artışın yaklaşık 1,97 milyar lira, yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzeme fiyatlarına yapılan artışın yaklaşık 166 milyon lira, tedavi giderlerinde yapılan artışların ise 234 milyar lira olduğunu ifade etti. Işıkhan, "Bu kapsamda vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için ciddi artışlar yapılmıştır." dedi.

Kayıt dışı istihdamla mücadelenin, Bakanlığın en temel önceliklerinden birisi olduğunu vurgulayan Işıkhan, bu kapsamda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, veri paylaşımı, risk ve sektör odaklı denetimler, AB ile ortak yürütülen projelerle kayıtlı istihdamı destekleyici faaliyetler yürütüldüğünü anlattı.

Işıkhan, "Özellikle son 3 yıl içinde yapılan denetimlerde toplam 417 bin 629 iş yeri ve 3 milyon 329 bin 761 çalışan denetlenmiş olup, 2 bin 655 iş yerinin kayıt dışı faaliyet gösterdiği, 96 bin 134 çalışanın ise kayıt dışı istihdam edildiği tespit edilmiştir. İş yerlerine yaklaşık 4,3 milyar lira prim ve idari para cezası uygulanmıştır." diye konuştu.