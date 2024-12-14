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Gündem
TRT Haber 14.12.2024 23:10

Bakan Işıkhan: Çalışanların refahı artacak, işverenlerin rekabeti korunacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin dengeli belirlenmesi için azami gayretin gösterildiğini belirtti. Bakan Işıkhan "Çalışanların refahı artacak, işverenlerin rekabeti korunacak" dedi.

Bakan Işıkhan: Çalışanların refahı artacak, işverenlerin rekabeti korunacak
[Fotograf: AA]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuştu.

"Asgari ücretin, hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz için dengeli bir şekilde belirlenmesini sağlamak için azami gayreti gösteriyoruz." açıklamasını yapan Bakan Işıkhan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirtti ve pazartesi günü yapılacak görüşmeleri işaret etti.

Belediyelerin SGK borcu

Bakan Vedat Işıkhan, Belediyelerin güncel borcunu da açıkladı ve yönetimleri değişen belediyelerden gelen şikayetlere ilişkin de Meclis'i bilgilendirdi.

"Bu yılın ilk aylarında açıkladığımda belediyelerin toplam 96 milyar liralık prim borcu vardı. Bugün itibariyle; belediyelerin prim borcu, yaklaşık 160 milyara yükselmiştir. Yönetimleri değişen belediye çalışanlarından toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmaması, toplu işçi çıkarılması, sendikal özgürlüklerin engellenmesi, mobbing/eşitlik ilkesine aykırılık hususlarında ihbar/şikâyet başvuruları intikal etmiştir."

Van ve Iğdır belediyelerine idari ceza

Bakan Işıkhan, şikayete konu belediyelere ceza verildiğini belirtti:

"Yapılan incelemelerde; Van, Iğdır belediyeleri başta olmak üzere ve bunlara bağlı iştirakleri hakkında toplam 26 milyon lira idari para cezası uygulanması adımı atılmıştır. Konusu suç teşkil eden hususlar ile ilgili olarak da cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştur."

"İş gücü 36 milyona ulaştı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı toplam iş gücü ve kadın istihdamına ilişkin de son verileri paylaştı:

"Ekim ayı itibarıyla; iş gücümüz, son bir yılda; 1 milyon 232 bin artış göstererek; 36,1 milyon seviyesine ulaşmıştır. İstihdamımız, aynı dönemde; 1 milyon 31 bin artarak; 33 milyon kişiye yükselmiştir. Kadınların çalışma hayatındaki yerini güçlendirdik. İş pozitif programı ile 2024 yılında 750 bin kadını, istihdama kazandırdık."

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Vedat Işıkhan Asgari Ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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