İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Uluslararası Stratejik İletişim Forumu" (Stratcom Summit 24) sona erdi.

İstanbul'daki bir otelde, "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilen iki günlük forum, dünyanın dört bir yanından alanında uzman isimleri bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başlayan forumda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuşma yaptı.

Türkiye'nin en büyük iletişim zirvesi olma özelliğini taşıyan Stratcom Summit 24'te, yapay zekayla iletişim alanında yaşanan değişimler tartışmaya sunulurken, yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlar ve zorluklar irdelendi.

Dezenformasyonla mücadele ve kriz yönetimi, dijital etik ve siber güvenlik

Forumda, yapay zekanın iletişimdeki dönüştürücü etkisini merkeze alarak kamu iletişimi, yeni iletişim stratejileri, habercilik, dijital medya ve diplomasi, dezenformasyonla mücadele ve kriz yönetimi, dijital etik ve siber güvenlik gibi pek çok güncel konu ele alındı.

Stratcom Summit 24'te, 30 ülkenin önde gelen kamu, özel sektör, sivil toplum, medya, akademi ve düşünce kuruluşlarından 64 yerli ve yabancı uzman konuşmacı olarak yer alınırken, 8 panel, 4 konuşma ve 6 bire bir oturum gerçekleştirildi.

Forumun ilk gününde, "Ulusal Stratejide Yapay Zeka: Dijital Dönüşüm ve Stratejik İletişimde Hükümet Perspektifleri", "Yapay Zeka Çağında Dijital Şeffaflık: Veri Güvenliği ile Kamu Yararını Sağlamak", "Uluslararası Stratejik İletişimde Yapay Zeka: Küresel İş Birlikleri ve Yasal Düzenlemeler" ve "Dezenformasyonla Mücadelede Yapay Zeka: Kamu Kurumları için Stratejik Araçlar" başlıklı paneller düzenlendi.

Bunun yanı sıra forumda ilk gün 3 ayrı bire bir oturum gerçekleştirilirken, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç "Yapay Zeka Çağında Türkiye'nin Ulusal Güvenlik Perspektifi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev "Yapay Zeka ve Stratejik İlerleme: Azerbaycan'ın Geleceği için Bir Vizyon" ile Filistin Telekomünikasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Dr. Abed-Alrazzaq Natsheh de "Dijital Dönüşümü Şekillendirmek: Filistin'in Telekomünikasyon Vizyonu" başlıklı konuşmalar yaptı.

İkinci günde ise "Yapay Zeka Destekli Kriz İletişimi: Kamu Güvenliği için Stratejiler", "İletişimde Yapay Zeka Destekli Siber Güvenlik: Güvenliğin Sağlanması", "Yapay Zekanın Gazetecilik Üzerine Etkisi: Deepfake Tehdidi Karşısında Tarafsızlığı ve Doğruluğu Koruyabilme" ile "Yapay Zeka ve İletişim Etiği: Şeffaflığı ve Hesap Verebilirliği Yönetmek" başlıkları altında uzmanlar tarafından değerlendirmelerde bulunuldu.

"Bilgi Çağında Tehditlere Karşı Caydırıcılık ve Savunma: NATO ile Bir Söyleşi", "Yapay Zekanın Nöroteknolojiyi Dönüştürmedeki Rolü", "Sanat Teknolojisinde Yeni Ufuklar", "Yapay Zeka ve Diplomasi: Türkiye'nin Teknoloji Odaklı Gelecek Vizyon Stratejisi", "Kamu İletişiminin Etkinliği için Küresel Stratejiler", "Yapay Zeka ve Dijital Medyanın Gelişimi", "Barışın İnşasında Dijital Diplomasinin Rolü" başlıklı konuşma ve bire bir oturumlarda da yapay zekanın dış politika ve iletişim faaliyetlerini devletler ve uluslararası kuruluşlar açısından nasıl şekillendirdiğine odaklanıldı.

Etkinlik alanında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TRT, Anadolu Ajansı, Basın İlan Kurumu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, TOBB, İTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesince kurulan stantlar misafirler tarafından ziyaret edilirken, özel tasarlanmış yapay zeka deneyim alanları da katılımcılara sunuldu.

Forumun kapanışı için tören düzenlendi

Forumun kapanış töreninde katılımcılara kısa film izletildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un konuşma yapmasının ardından forum, Altun ve beraberindekilerin aile fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.