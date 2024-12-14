Parçalı Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.12.2024 22:51

Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu

Bursa Adliyesi'nde meydana gelen silahlı saldırı sonucu yaralanan Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu.

Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu
[Fotoğraf: Arşiv]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa Adalet Sarayı 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki silahlı yaralama davası sürerken açılan ateş sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Milletimizin başı sağ olsun" ifadesiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bursa-Osmangazi ilçesi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde, duruşma esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda mahkeme salonundaki devriye personelinden Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Erbaş Nurettin Yaşar ağır yaralanmıştı. Kahramanımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef bugün şehit oldu. Çok üzgünüz."

 

Şehide Allah'tan rahmet, ailesine, Jandarma teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Yerlikaya, "Şehidimizin makamı ali olsun." açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Tunç'tan taziye mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar için taziye mesajı yayınladı:

"Bursa’da görülmekte olan duruşma sırasında meydana gelen menfur saldırı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.

Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun.

Hastanede tedavisi devam eden yaralı jandarma personelimize de acil şifalar diliyorum."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Bursa Şehit
Sıradaki Haber
Ürdün'deki kritik Suriye toplantısının detaylarına TRT Haber ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:30
Bakan Yerlikaya: Bu yıl 121 bin 695 Suriyeli ülkelerine döndü
23:19
Bakan Işıkhan: Çalışanların refahı artacak, işverenlerin rekabeti korunacak
23:09
Stratcom Summit 24 sona erdi
23:01
Ürdün'deki kritik Suriye toplantısının detaylarına TRT Haber ulaştı
22:27
Hakan Fidan'dan Şam Büyükelçiliği paylaşımı: Hayırlı olsun
21:53
Fahrettin Altun: Türkiye barış, hakikat ve adaleti önceliyor
Çanakkale'de 500 bin metrekare alan, hayalet ağlardan temizlendi
Çanakkale'de 500 bin metrekare alan, hayalet ağlardan temizlendi
FOTO FOKUS
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden faaliyete geçti
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden faaliyete geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ