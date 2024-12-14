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Gündem
TRT Haber 14.12.2024 22:46

Ürdün'deki kritik Suriye toplantısının detaylarına TRT Haber ulaştı

Suriye'deki geçiş sürecine ilişkin ilk uluslararası üst düzeyli buluşma Ürdün'de gerçekleştirildi Toplantıda Suriye'deki mevcut durum ve geçiş döneminde uluslararası toplumun sağlayabileceği destekler ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı kritik toplantının detaylarına TRT Haber ulaştı.

Ürdün'deki kritik Suriye toplantısının detaylarına TRT Haber ulaştı
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin Suriye gündemli diplomasi trafiği hız kesmiyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki geçiş sürecine ilişkin ilk uluslararası toplantıya katıldı. Kritik toplantının detaylarına TRT Haber ulaştı.

Ürdün'de gerçekleştirilen toplantıda Türkiye, muhataplarına net mesajlar verdi.

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin her koşulda korunmasının gerektiğine vurgu yapıldı, terör örgütlerinin Suriye’deki mevcut durumdan istifade etmesine asla izin verilmeyeceğinin altı çizildi.

Türkiye'nin PKK/YPG ve DEAŞ arasında bir fark görmediği, iki terör örgütü ile de savaşmaya devam edeceği ifade edildi.

Hakan Fidan: Terörizmin bu geçiş döneminden faydalanmasına izin vermemeliyiz
Hakan Fidan: Terörizmin bu geçiş döneminden faydalanmasına izin vermemeliyiz

Ürdün'deki kritik toplantıda, Suriye’ye geri dönüşleri teşvik edecek koşulların iyileştirilmesi de değerlendirildi.

Toplantıda neler konuşuldu?

Türkiye toplantıda geçiş sürecinin düzenli, sağduyulu ve kapsayıcı şekilde ilerletilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Suriye halkının haklı ve meşru taleplerini karşılayacak bir sistemin tesis edilmesi gerektiği anlatıldı.

Suriye’nin zengin sosyal dokusunun korunması, azınlıklara herhangi bir zararın gelmemesi gerektiğinin de altı çizildi.

Rejim döneminden kalan kimyasal silahların uygun şekilde muhafazası ve imhasının gerekliliği vurgulandı.

Uluslararası toplumun Suriye’ye gereken siyasi desteği ve insani yardımı sağlamasının önemine de dikkat çekildi. 

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Hakan Fidan Suriye Ürdün PKK/YPG Terör Örgütü
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