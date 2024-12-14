Parçalı Bulutlu 0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.12.2024 19:30

Hakan Fidan: Terörizmin bu geçiş döneminden faydalanmasına izin vermemeliyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'de düzenlenen Suriye konulu toplantıda yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki günler kolay olmayabilir ancak Türkiye olarak biz Suriye halkı ile omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Hakan Fidan: Terörizmin bu geçiş döneminden faydalanmasına izin vermemeliyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün Akabe kentinde düzenlenen Suriye konulu toplantıda hitapta bulundu.

Fidan, Ürdün'e ev sahipliği için teşekkür ederek, bölgenin bir kez daha tarihi günlerden geçtiğini söyledi.

Suriye'yi konuşmak için toplantının düzenlendiğini hatırlatan Fidan, Suriye halkının güvenli, özgür ve refah içinde yaşamayı hak ettiğini aktardı.

Fidan, Suriye'nin istikrarının hem bölge için hem de tüm dünya için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Hepimizin düzenli, kapsayıcı ve Suriyelilerin yönlendirdiği bir geçiş sürecine ihtiyacı var." dedi.

Hakan Fidan: Terörizmin bu geçiş döneminden faydalanmasına izin vermemeliyiz

Bu dönemde devlet kurumlarının korunmasının önemine değinen Bakan Fidan, gerektiğinde reformun da olması gerektiğini belirtti.

"Azınlıklara saygı duyulmalı"

Fidan, Suriye'nin bütünlüğünün korunması gerektiğinin altını çizerek, Suriye'nin zengin sosyal oluşumu korunarak tüm azınlıklara saygı duyulması ve "birlik, karşılıklı uzlaşma, dikkat ve özenle" sürecin yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası toplumun Suriye'ye gerekli siyasi destek ve insani yardım konusunda desteklemeye devam etmesinin önemine dikkati çeken Fidan, "Terörizmin hiçbir şekilde bu geçiş döneminden faydalanmasına izin vermemeliyiz." diye konuştu.

Fidan, çabaların koordine edilmesi ve geçmiş hatalardan ders çıkarılması gerektiğine işaret ederek, herhangi bir yanlış adımın düzensiz göçe neden olabileceğini kaydetti.

İsrail'in, Suriye'ye saldırılarının anında durması gerektiğini belirten Fidan, "Önümüzdeki günler kolay olmayabilir ancak Türkiye olarak biz Suriye halkı ile omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Türkiye, Suriye Kürtlerinin haklarına saygı duyan bir ülkedir"

Fidan, konuşmasının ardından bir basın mensubunun sorusunu yanıtladı.

Türkiye'nin sınır ötesinde terör tehditleriyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Fidan, "Irak ve Suriye topraklarından tehdit altındayız. Son 10 yıldır PKK, Suriye'deki kaos ortamından faydalanmaya çalışıyor. Kendilerini SDG örgütü içerisinde yeniden yapılandırmaya çalışıyorlar. Biz onları oradan çıkarıp PKK terörizmiyle mücadele etmeye devam ediyoruz, nerede olurlarsa olsunlar." dedi.

Fidan, toplantıda bölgesel ve uluslararası ortaklarla bu konuları görüştüklerini paylaşarak, "Türkiye, Suriye Kürtlerinin haklarına saygı duyan bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Suriye'deki Kürtleri, terör örgütü PKK'dan ayırmak istediklerini belirten Fidan, Suriye Kürtlerinin meşru temsilcilerinin, Suriye Kürtlerinin haklarını Şam'da savunmasını desteklediklerini vurguladı.

ETİKETLER
Burdur Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Suriye
Sıradaki Haber
Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın eşsiz tecrübesi ile tarihin doğru tarafında durduk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:13
Güney Ege için fırtına uyarısı
18:11
Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın eşsiz tecrübesi ile tarihin doğru tarafında durduk
17:57
Reyhanlı saldırısı faillerinden terörist Cengiz Sertel yakalandı
17:40
Bakan Güler, Iraklı mevkidaşı Abbasi ile bir araya geldi
16:20
İşgalci İsrail Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
16:17
Yunan basını, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişine dikkati çekti
Çanakkale'de 500 bin metrekare alan, hayalet ağlardan temizlendi
Çanakkale'de 500 bin metrekare alan, hayalet ağlardan temizlendi
FOTO FOKUS
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden faaliyete geçti
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden faaliyete geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ