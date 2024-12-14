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Gündem
TRT Haber 14.12.2024 18:04

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın eşsiz tecrübesi ile tarihin doğru tarafında durduk

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şam Büyükelçiliğimizde şanlı bayrağımızın 12 yıl aradan sonra göndere çekilmesi ve elçilik faaliyetlerimizin yeniden başlaması, büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imzadır" açıklamasını yaptı.

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın eşsiz tecrübesi ile tarihin doğru tarafında durduk

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şam Büyükelçiliğimizde şanlı bayrağımızın 12 yıl aradan sonra göndere çekilmesi ve elçilik faaliyetlerimizin yeniden başlaması, büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imzadır." açıklamasını yaptı.

"Suriye halkının özgür ve onurlu geleceğine yürümesinde de en büyük dostu ve destekçisi Türkiye olacak"

"Katliam şebekelerinden kurtardığımız Suriyeli kardeşlerimizin sürekli yanında olduğumuz gibi, Suriye halkının özgür ve onurlu geleceğine yürümesinde de en büyük dostu ve destekçisi Türkiye olacaktır." diyen Sözcü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşsiz tecrübelerinin öneminin altını çizdi:

"Cumhurbaşkanımızın bölge politikalarına ve uluslararası siyasete dönük eşsiz tecrübesi ve dirayeti ile bu zorlu yolculuğun her anında tarihin doğru tarafında durduk.

Suriye halkına bu yeni dönemde de yanlarında olmaya devam edeceğimizi tarihi bir olayla daha ifade etmiş olduk. "

 

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