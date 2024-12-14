Bakan Yerlikaya: 9-13 Aralık'ta 7 bin 621 Suriyeli ülkelerine geri döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bütçe görüşmelerinde konuştu.

Gönüllü geri dönüşlerdeki artışa dikkati çeken Bakan Yerlikaya, "Sadece dün bin 847 Suriye'li geri döndü" dedi:

"Uluslararası hukuka ve insani değerlere uygun bir şekilde yürütülen gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerde; ülkesine dönen Suriyeli sayısı 8 aralık’ta 240’tı. Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra bu sayı dün 1847’ye yükseldi. 121 bin 695 Suriyeli gönüllü güvenli onurlu bir şekilde yılın ilk 11 ayında ülkelerine döndü. 2016 yılından beri dönenlerin toplam sayısı 738 bini aştı. 1 milyon 247 bin Halepli, 189 bin İdlipli 107 bin Deyrizorlu,104 bin Hamalı, 97 bin Hasekeli, 89 bin Şamlı 84 bin Rakkalı 70 bin Humuslu 31 bin Lazkiyeli, 39 bin diğer illerden ve 87 bin 216 Türkiye’de doğan Suriyeli olmak üzere toplamda 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli bulunmaktadır."

"Göç yönetimini insan hak ve hürriyetlerine saygılı bir anlayışla yönetmeye devam edeceğiz"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından önce "Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli" olarak Türkiye'den geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısının 6 Aralık'ta 310, 7 Aralık'ta 176 ve 8 Aralık'ta 240 olduğunu duyurdu.

Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra ise gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli olarak Türkiye'den geri dönüş yapan Suriyeli sayısına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"9 Aralık tarihinde 1259 Suriyeli, 10 Aralık tarihinde 1669 Suriyeli, 11Aralık tarihinde 1293 Suriyeli, 12 Aralık tarihinde 1553 Suriyeli, 13 Aralık tarihinde 1847 Suriyeli. Göç yönetimini, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz, yönetmeye devam edeceğiz."

Yerlikaya'nın paylaşımına göre, Esed rejiminin devrilmesinin ardından 9-13 Aralık tarihlerinde Türkiye'deki 7 bin 621 Suriyeli ülkelerine döndü.