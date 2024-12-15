Türkiye'den Tel Rıfat halkına destek

"İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerinde de yanlarında olmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "AFAD insani yardım ekiplerimiz, terör örgütünden temizlenen Tel Rıfat bölgesinde yaşayan 625 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde." ifadeleri kullanıldı.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) , aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.