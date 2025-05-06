Bakan Işıkhan: Astım ilaçlarının 267'si geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Mayıs Dünya Astım Günü ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada astım hastalığıyla mücadeleye desteklerini vurgulayan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Astım hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Sosyal Güvenlik Kurumu'muz aracılığıyla; muayene, tahlil ve tetkik bedellerini Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında karşılıyoruz. Geri ödeme listemizde yer alan 267 ilaçla hastalarımıza destek oluyoruz."