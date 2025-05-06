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TRT Haber 06.05.2025 10:05

Bakan Işıkhan: Astım ilaçlarının 267'si geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Astım Günü ile ilgili yaptığı paylaşımda 267 ilacın geri ödeme listesinde bulunduğunu hatırlattı.

Bakan Işıkhan: Astım ilaçlarının 267'si geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Mayıs Dünya Astım Günü ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada astım hastalığıyla mücadeleye desteklerini vurgulayan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Astım hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Sosyal Güvenlik Kurumu'muz aracılığıyla; muayene, tahlil ve tetkik bedellerini Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında karşılıyoruz. Geri ödeme listemizde yer alan 267 ilaçla hastalarımıza destek oluyoruz."

 

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Astım İlaç Vedat Işıkhan
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