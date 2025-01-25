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Gündem
AA 25.01.2025 19:04

Bakan Güler'den şehit Ufuk Akıncı'nın ailesine taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Güler'den şehit Ufuk Akıncı'nın ailesine taziye ziyareti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ziyarette şehidin ailesine başsağlığı ve sabırlar dileyen Bakan Güler'in terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini, şehitlerin kanının yerde kalmadığını vurguladığı bildirildi.

Bakan Güler, taziye ziyaretinde "Bugün ülkemizde huzur içerisinde yaşıyorsak eğer, Ufuk evladımız gibi daha nice şehitlerimiz sayesinde hür ve özgür olarak yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

"Birliğinin en önünde giderken şehit oldu, kanı yerde kalmadı"

Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın kanının yerde kalmadığını söyleyen Bakan Güler, "Tarih boyunca hep şehitlerimiz oldu, inşallah olmasın diyoruz ama çok kıymetli topraklara sahibiz. Herkesin gözü bizim topraklarımız üzerinde, dolayısıyla bizim mücadelemiz sonsuza kadar devam edecek. Bunun bilincindeyiz. Ufuk evladımız büyük bir kahramanlıkla kendi birliğinin en önünde giderken şehit oldu. Ama şehit edenleri de dün bulduk, ikisini de geberttik Allah'a şükür. Kanı yerde kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Şehitlerin kanını yerde bırakmamak için terörle mücadelenin gece gündüz devam ettiğini belirten Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Tabii Akıncı ailesi bize emanet. Türk Silahlı Kuvvetleri gibi bir güç onların arkasında. Her zaman onların yanında olacağız, arkasında olacağız, her daim beraber olacağız. Ufuk gibi kahramanlarımızdan Allah razı olsun. Nur içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun inşallah. Her zaman ailemizle birlikte olacağız. Ne zaman ararsanız sizlerle beraber olmaya hazırız. Her zaman yanınızda olacağız."

Bakan Güler'e ziyaretinde, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut da eşlik etti.

Bakan Güler'den şehit Ufuk Akıncı'nın ailesine taziye ziyareti

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Milli Savunma Bakanlığı Şehit Yaşar Güler
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