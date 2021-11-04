Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Gül: NSU terör örgütünün eylemleri aydınlatılmalı
Adalet Bakanı Gül, Almanya'da ırkçı saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerinin adalet arayışını desteklediğini söyleyerek, "NSU terör örgütü eylemleri, tüm yönleriyle ve ciddiyetle aydınlatılmalıdır" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından NSU ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Almanya'da NSU cinayetlerinin açığa çıkışının 10. yılında, maktul ailelerinin adalet arayışını destekliyor, ırkçı saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. NSU terör örgütü eylemleri tüm yönleriyle ve ciddiyetle aydınlatılmalıdır" dedi.
Almanya’da NSU cinayetlerinin açığa çıkışının 10. yılında maktul ailelerinin adalet arayışını destekliyor, ırkçı saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. NSU terör örgütü eylemleri tüm yönleriyle ve ciddiyetle aydınlatılmalıdır.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) November 4, 2021
Etiketler: Abdulhamit Gül Almanya
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