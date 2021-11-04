Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 13:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesi hudut kartalları tarafından yakalandı.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/WlzIJnamEx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Terör Örgütü FETÖ
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