Almanya'da 2000-2007 arasında 8'i Türk 10 kişi katledildi.

Kurbanların bazıları döner büfesi çalışanıydı. Alman basını haberlere "döner cinayetleri" başlığını atıyordu.

Cinayetlerin arkasında Almanya'nın yakın tarihinin en karanlık terör örgütünün olduğu yıllar sonra anlaşıldı.

4 Kasım 2011'de bir banka soygununa karışan ve kaçan 2 kişi, polisle yaşadığı kovalamacanın ardından ölü bulundu.

Soyguncular Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt aşırı sağcı teröristlerdi. Her 2'si de yakalanacaklarını anlayınca intihar etti.

Kurbanların fotoğrafları video kaydında

Bu olaydan kısa süre sonra ise Zwickau kentinde bir binada yangın çıktı. Kundaklanan evde bir video bulundu. Görüntüde, 2000-2007 arasında Almanya'nın farklı kentlerinde öldürülmüş insanların fotoğrafları vardı.

Bu, yıllarca Almanya'da işlenen seri cinayetlere dair ilk bilgilerdi.

Baş sanık ömür boyu hapse mahkum edildi

Evi ateşe veren kişi ise örgütün üçüncü üyesi olan Beate Zschäpe'ydi. Zschäpe, diğer iki teröristin ölümünden 4 gün sonra teslim oldu; Münih'te yargılanmaya başladı.

Katliamlara ilişkin tüm deliller Nasyonal Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü NSU'yu işaret ediyordu.

Münih Eyalet Mahkemesi'nde görülen NSU davası 5 yıldan fazla sürdü. Baş sanık Zschäpe ömür boyu hapis cezasına mahkum oldu. Ona yardım edenler de çeşitli oranlarda hapis cezası aldı.

Zschäpe cezalandırıldı ancak cinayetlerin perde arkası aydınlatılamadı.

Kurban yakınlarının Türk avukatlarından Seda Başay Yıldız'a ve ailesine "NSU 2.0" imzalı tehdit mektupları gönderildi.

Mektuplar, ülkedeki aşırı sağ tehlikesinin hala devam ettiğini ortaya koydu.