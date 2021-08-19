Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da NSU davasındaki temyiz başvurusuna ret
Alman Yargıtayı, neo-Nazi terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı üyesi Beate Zschaepe ile birlikte 2 sanığın temyiz başvurusunu reddetti.
Mahkeme, 11 Temmuz 2018 tarihinde açıkladığı kararda cinayet, bombalı saldırı ve soygun gibi diğer suçlardan Nasyonal Sosyalist Yeraltı'nın (NSU) hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe'yi ömür boyu hapse mahkum etmişti.
Diğer 4 sanığa da NSU'ya yardım ve yataklıktan 2,5 ila 10 yıl hapis cezaları verilmişti.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Almanya
Son Haberler
- 11:11
- 11:06
- 11:03
- 11:06
- 10:58
Sıradaki Haber
Donbas'ta gerginlik: Bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz