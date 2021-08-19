Mahkeme, 11 Temmuz 2018 tarihinde açıkladığı kararda cinayet, bombalı saldırı ve soygun gibi diğer suçlardan Nasyonal Sosyalist Yeraltı'nın (NSU) hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe'yi ömür boyu hapse mahkum etmişti.

Diğer 4 sanığa da NSU'ya yardım ve yataklıktan 2,5 ila 10 yıl hapis cezaları verilmişti.

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