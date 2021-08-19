ABD, gelecek ay New York şehrindeki BM Genel Kurulu'na lider veya bakan düzeyinde katılım sağlamayı düşünen 150’den fazla ülkeyi, virüsün yayılımını önlemek amacıyla toplantıya çevrim içi katılım sağlamaya çağırıyor.

ABD misyonundan 192 BM üyesine gönderilen notta, tüm BM toplantı ve yan etkinliklerinin çevrim içi olarak yapılması çağrısında bulunulurken söz konusu etkinliklerin şehre insan çekerek "New Yorklular ve diğer yolcular için riski artırdığı" ifadesi yer aldı.

Söz konusu notta, ABD’nin bu önemli etkinlikleri çevrim içi bir formatta başarılı kılmak için her türlü çabayı ortaya koymaya hazır olduğu vurgulandı.

Genel Kurul Toplantısı, 21-27 Eylül'de yapılacak

BM, temmuz sonlarında 21-27 Eylül'de gerçekleşecek yıllık Genel Kurul Toplantısı'na dünya liderlerinin şahsen katılmasına veya Kovid-19 kısıtlamaları seyahat etmelerine engel oluyorsa önceden kaydedilmiş konuşmalar yapılmasına izin vermeye karar vermişti.

Genel Kurul konuşmacılar listesinde, ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi dahil olmak üzere bizzat katılım sağlamayı planlayan 127 devlet ve hükümet başkanı bulunuyor.