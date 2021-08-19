İspanya'nın güneyindeki Murcia bölgesindeki yetkililer, yüzlerce ölü balığın Avrupa'nın en büyük tuzlu su lagünlerinden birinin kıyılarına vurmaya başlaması üzerine soruşturma başlattı.

Kıyıya vuranlar arasında güçlü ve dirençli mavi yengeçlerin de olması yetkilileri alarma geçirdi.

Sorumlusu suya karışan kimyasallar mı?

Uzmanlar, çoğunlukla tarımda kullanılan ve sudaki oksijeni tüketen nitratın suya karışmasını ölümlerin sorumlusu olarak görüyor.

Bölgede turizm ve kötü kanalizasyon sistemlerinin yanı sıra madencilik faaliyetlerinin artması da büyük tehdit oluşturuyor.

Bölge sakinleri ise şimdiye kadar yetkililerin bu tehdide karşı hiçbir şey yapmadıklarını savunuyor.



Hükümet sıcak hava dalgasını sorumlu tutuyor

Bölgesel hükümet yetkilileri, bölgedeki bir üniversite tarafından yürütülen ön çalışmalara atıfta bulunarak, ölümlerin sudaki oksijen eksikliğinden veya zehirli bir maddenin varlığından kaynaklandığı yolundaki haberleri yalanladı.

İki gün içinde su sıcaklığındaki aşırı artışa işaret ederek, nedenin son sıcak hava dalgasıyla bağlantılı olabileceğini ima etti.

Bölge aşırı baskı altında

Araştırmacılar, bölgenin aşırı baskı altında olduğu konusunda uzun süredir uyarıda bulunuyor.

Lagün, yaklaşık 60 bin hektar kadar uzanan geniş bir yoğun tarım alanının yanında yer alıyor.

2015'te aşırı ötrofikasyon olarak tanımlanan olayda, Mar Menor'un suları yeşile boyanmış ve deniz bitkilerinin yüzde 85'i ölmüştü.