İran Kızılayı Başkanı Kerim Himmeti, Çin'den sipariş verilen COVID-19 aşılarına ilişkin bilgi verdi.

Himmeti, ithal edilen 1 milyon 100 bin doz aşıyı içeren sevkiyatın bugün İmam Humeyni Havalimanında Sağlık Bakanlığına teslim edildiğini söyledi.

Himmeti ayrıca şu ana kadar 17 milyon 60 bin doz aşı ithal edildiğini söyledi.

İran’da aşı tedariki sıkıntısı

COVID-19'a karşı aşılama sürecinin ağır işlediği İran'da, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde devreye sokulan yaptırımlar ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Amerikan ve İngiliz menşeli aşıların ithalatını yasaklaması gibi nedenlerle aşı tedariki konusunda sıkıntılar yaşanıyor.

İran Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, şu ana kadar toplamda 21 milyon 112 bin 564 doz aşı yapıldı.

İthal aşı kararında değişiklik

Daha önce Amerikan ve İngiliz aşılarının ülkeye girişini yasaklayan İran lideri Hamaney, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Aşılar, ister ithal ister yerli üretim olsun, büyük bir çabayla ve mümkün olan her şekilde tedarik edilmeli ve halkın kullanımına sunulmalıdır" demişti.