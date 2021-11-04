Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 14:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fatih Aydın'ın sorgusuna başlandı
Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusuna başlandı.
Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, geçen salı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul'a getirilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne getirilen Fatih Aydın'ın İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen avukatının gelmesiyle sorgusuna başlandı.
Fatih Aydın'ın üzerinden çıkan hafıza kartının ise incelemesi sürüyor.
Etiketler: Çiftlik Bank Kaçakçılık
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