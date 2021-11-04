TEKNOFEST 2022, Samsun'da düzenlenecek.

Hazırlıklar için Samsun'a gelen Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulundu.

İlk olarak Samsun Çarşamba Havalimanı'nda inceleme yapan Bayraktar, daha sonra Vali Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Samsun'da ekip arkadaşları ve kentin yöneticileriyle çalışmaları sürdürdüklerini belirten Bayraktar, "Samsun Valimiz, Belediye Başkamızın, rektörlerimizin ev sahipliğinde incelemelere başladık. TEKNOFEST 2022'ye şimdiden Samsun'da hazırlanmaya başladık" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Yarışma duyurularına çok yakın zamanda çıkacağız"

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2022 ile ilgili, gençlere hitaben şunları dile getirdi:

"Sadece İHA ve SİHA'lar değil 36 farklı yarışma kategorisi var. Bunun da yüzde 90'ından fazlası sivil alanlar ve Türkiye'nin savunma sanayisinde başardığı, o çığır açan yüksek teknoloji ürünlerinin çok daha büyükleri, tüm dünyaya hitap edecek şekilde sivil alanlarda var. Yarışma duyurularına çok yakın zamanda çıkacağız. Takipte kalmalarını, ekiplerini kurmalarını, şimdiden hazırlanmalarını bekliyoruz."

TEKNOFEST, ikinci kez Anadolu'da

Bayraktar, TEKNOFEST'in, TEKNOFEST Karadeniz ile Anadolu'da ikinci kez gerçekleştirileceğini, ilkinin Gaziantep'te yapıldığını anlattı.

"Karadeniz'in apayrı bir coşkusu var. İstanbul'da düzenlediğimizde de her zaman büyük bir ilgi ve büyük bir coşku gördük. Bizler için de ayrı bir heyecan. Bir taraftan ana toprağı bir taraftan baba toprağı Karadeniz. Aynı zamanda o tınısıyla coşkulu Karadeniz'in havasıyla bambaşka geçeceğini düşünüyoruz.

Valimiz, Başkanımız ve rektörlerimiz bu işi tam manasıyla sahiplenmiş durumda. Bu anlamda TEKNOFEST 2022'nin çok başarılı geçeceğine inanıyoruz. Tüm bölgede farklı bir rüzgar eseceğini değerlendiriyoruz."

Bayraktar'a incelemeleri sırasında, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da eşlik etti.