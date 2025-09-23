Açık 24ºC Ankara
AA 23.09.2025 12:08

Bakan Göktaş Uluslararası İşaret Dilleri Günü'nü kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası İşaret Dilleri Günü'nü kutlayarak, bu özel günün işitme engelli bireylere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diledi.

Bakan Göktaş Uluslararası İşaret Dilleri Günü'nü kutladı

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bugün kalplerin diliyle anlaştıklarını belirterek, "Aras ve Ege ile birlikte Uluslararası İşaret Dilleri Günü'nüzü kutluyor, bu özel günün işitme engelli bireylere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Bakan Göktaş'ın, makamında ağırladığı Aras ve Ege ile işaret dilinde "Hoş geldin, seni seviyorum. Uluslararası İşaret Dilleri Günü kutlu olsun, sizi seviyorum" ifadelerini kullandığı videoya yer verildi.

Mahinur Özdemir Göktaş
