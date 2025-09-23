Açık 24ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 23.09.2025 12:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha Gazze'nin sesi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslenecek. Erdoğan’ın konuşmasının büyük bölümünde Gazze'deki insani dram ve İsrail'in saldırganlığı yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha Gazze'nin sesi olacak

BM Genel Merkezi'nin bulunduğu New York'ta her yıl üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını buluşturan Genel Kurul, "Birlikte daha iyi: Barış, kalkınma ve insan hakları için 80 yıl ve daha fazlası" temasıyla düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'deki ilk hitabını dün Türkiye saatiyle 22.00-01.00'de Genel Kurulda Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta yaptı.

Erdoğan, bugün başlayacak BM Genel Kurul görüşmelerinin ilk gününde de Türkiye'yi temsilen Brezilya, ABD ve Endonezya'nın ardından 4. sırada, Türkiye saatiyle 18.00 civarında hitabını gerçekleştirecek.

BM Genel Kurulunda 1955'ten bu yana sürdürülen gelenek olarak başkanlardan sonraki ilk konuşmayı Brezilya yapıyor. Brezilya'nın ardından ev sahibi ABD söz alıyor.

BM Genel Kuruluna 15. kez hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konuşmasında özellikle İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ve işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da toprakları gasbedilen Filistinlilerin durumuna, ayrıca İsrail’in başta Suriye ve Lübnan olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırılarına dikkati çekmesi ve üye ülkelerden İsrail'in saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Eylül Çarşamba günü de Türkiye saatiyle 21.00'de BM İklim Zirvesi'nde hitap edecek.

