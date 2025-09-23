Açık 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.09.2025 12:19

Emine Erdoğan, New York'ta kurulan simit standını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kurulan simit standını ziyaret etti.

Emine Erdoğan, New York'ta kurulan simit standını ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu marjında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" temalı yan etkinliğin ardından yürüyerek Türkevi'ne geçti.

Bu sırada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı için Türkevi'nin yakınında kurulan simit standını ziyaret eden Emine Erdoğan, stanttaki görevlilerle bir süre sohbet etti.

Emine Erdoğan, New York'ta kurulan simit standını ziyaret etti

Stanttan bir tane simit alan Emine Erdoğan, simidin ABD'de yaygın olarak tüketilen "bagel"e rakip olduğunu ifade etti.

"Anadoludakiler" projesinin tanıtımı için simidin yanı sıra New Yorklulara yapılacak başka ikramlar hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, daha sonra Türkevi'ne girdi.

ETİKETLER
Emine Erdoğan Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha Gazze'nin sesi olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:51
Doğadan topladığı ağaç dallarını hayvan figürlü bastonlara dönüştürüyor
12:39
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'de sağlık sistemi son nefesini veriyor
12:36
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
12:25
OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
12:15
ABD'den, BM için New York'a gelen İranlı diplomatların alışveriş yapmasına kısıtlama
12:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha Gazze'nin sesi olacak
Tebriz Kapalı Çarşısı yüzyıllar boyunca ticaretin ve kültürün simgesi oldu
Tebriz Kapalı Çarşısı yüzyıllar boyunca ticaretin ve kültürün simgesi oldu
FOTO FOKUS
Antalya'da toptancı halinde patlama
Antalya'da toptancı halinde patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ