Bakan Göktaş: Kız çocuklarının yarının liderleri olmalarını hedefliyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadıköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "STEM4HER: Bilimde, Teknolojide, Mühendislikte ve Matematikte Genç Kızların ve Gençlerin Çeşitliliğini Artırmak ve Güçlendirmek" programında yaptığı konuşmada, geleceğin, STEM olarak tanımlanan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında öncü olanların ellerinde şekilleneceğini söyledi.

Bugün bu alanlara yatırım yapan, gençlerini destekleyen ülkelerin, yarının dünyasında söz sahibi olacağını dile getiren Göktaş, Kadıköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmasını bu vizyonun güçlü bir yansıması olarak gördüğünü belirtti.

Göktaş, genç kızlarla bilim ve teknoloji üzerine konuşmanın kendisi için gurur verici olduğunu kaydederek, "Bugün dünyada baş döndürücü bir hızla ilerleyen bilim ve teknoloji alanında sizin var olmanız, Türkiye'nin geleceği açısından en büyük güvencemiz. Çeşitlilik, inovasyonun anahtarıdır. Farklı bakış açıları ve deneyimlerle zenginleşen bir bilim dünyası, daha yaratıcı çözümler üretebilir. Çünkü bilim ve teknoloji, toplumların ve medeniyetlerin yönünü belirleyen evrensel bir güçtür. Yapay zeka, büyük veri, robotik ve nesnelerin interneti gibi ileri teknolojilerle gerçekleşen bu dönüşüm geleceğin yeni mesleklerini ortaya çıkarıyor" diye konuştu.

Yakın gelecekte mesleklerin yüzde 75'inin STEM alanlarında olacağını tahmin ettiğini anlatan Göktaş, son verilere göre üniversiteye başlayanların yüzde 56,2'si kadınken STEM alanlarında mezun olanların sadece yüzde 34,4'ünün kadın olduğunu aktardı.

"1500'ü aşkın üniversite öğrencisine burs, staj ve mentörlük desteği sağladık"

Bu nedenle kız çocuklarını, bu alanlarda daha aktif ve öncü roller üstlenmeleri için desteklemenin kritik bir önem taşıdığını vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"STEM alanlarında genç kızların eğitim ve istihdamını artırmak temel amacımızdır. İşte bu noktada, Bakanlık olarak, 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'yla geleceğe yön veren bir vizyon ortaya koyuyoruz. Bu plan kapsamında yürüttüğümüz faaliyetlerle kız çocuklarının yeşil ekonomi, teknoloji ve dijital dönüşümde yeni beceriler kazanarak yarının liderleri olmalarını hedefliyoruz."

Bakan Göktaş, "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi"nin de bu plan doğrultusunda yürüttükleri çalışmalardan biri olduğunu, böylece genç kızlara yeteneklerini keşfetmeleri için önemli fırsatlar sunduklarını aktardı.

Bugüne kadar 1500'ü aşkın üniversite öğrencisine burs, staj ve mentörlük desteği sağladıklarını, 40 ilde 125 okulda, 54 binden fazla öğrenci, öğretmen ve veliye ulaştıklarını hatırlatan Göktaş, projenin üçüncü fazında, dijital inovasyon ve liderlik sertifika programlarıyla genç kızlara ileri düzey beceriler kazandırdıklarını, onları geleceğin dijital dünyasında öncü roller üstlenmeye hazırladıklarını dile getirdi.

Göktaş, bu çalışmaları uluslararası boyuta taşıyarak "Küresel Mühendis Kızlar Programı"nı hayata geçirdiklerini, programın bugün Kosova'dan Suudi Arabistan'a, İspanya'dan Mozambik ile Fildişi Sahili'ne uzanan geniş bir coğrafyada yürütüldüğünü ifade ederek, böylece sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı bölgelerinde de genç kızların teknoloji alanında görünürlüğünü artırdıklarını kaydetti.

"Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'yle 3 bini aşkın gence ulaştık"

Yürüttükleri diğer bir çalışmanın ise "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi" olduğuna dikkati çeken Göktaş, bu projeyle, eğitimde, istihdamda veya herhangi bir mesleki eğitimde yer almayan 3 bini aşkın gence ulaştıklarını, onlara, mesleki eğitim, psikososyal destek ve dijital fırsatlara erişim imkanı sunarak, hayata güçlü bir başlangıç yapmalarını sağladıklarını vurguladı.

Bakan Göktaş, "Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı"yla 400 genç kadının yapay zeka ve veri bilimi konusunda yeteneklerini geliştirmelerine destek olduklarının altını çizdi.

Türkiye'nin dört bir yanında kurulan DENEYAP Atölyeleri'ne de değinen Göktaş, "Hayal gücünüzü geliştiren, teknoloji üretme ve tasarlama becerilerinizi güçlendiren birer fırsat alanı olarak görüyoruz. 'Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye' hedefiyle hayata geçirilen bu projeden bugün sizler gibi binlerce gencimiz faydalanıyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, TEKNOFEST'in gençler için açtığı imkanlara ilişkin ise şunları paylaştı:

"TEKNOFEST'le gençlerimize hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri, dünyanın teknoloji sahnesinde öncü roller üstlenecekleri bir kapı aralanıyor. Bu salonda, TEKNOFEST'e katılım sağlayan arkadaşlarınızın olduğunu biliyorum. Sabit ve döner kanat insansız hava araçları, robotik ve elektrikli araç kategorilerinde finalde yarışan takımları gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı, azimle çalışmanın, takım ruhunun ve hayallerine inanan gençlerin neler başarabileceğinin en somut göstergesidir."

STEM alanında attıkları her adımın, kurdukları her programın, verdiklerin her desteğini gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak için olduğuna işaret eden Göktaş, başarılarının artarak sürmesi için tüm imkanlarıyla gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Göktaş, gençlere hayal etmelerini tavsiye ederek, "10 yıl sonra belki aranızdan biri yapay zekada çığır açan bir keşif yapacak. Biriniz, yenilenebilir enerjiye devrim niteliğinde bir katkı sunacak. Biriniz önemli bir uzay projesinde görev alacak. Aranızda keşifleriyle, icatlarıyla dünyaya ilham olacak bilim insanları, mühendisler, girişimciler var. Biz, o günü görmek için şimdiden sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

"Geleceğe hazırlanırken asla cesaretinizi ve merakınızı kaybetmeyin. Hayallerinizi büyük tutun. Zorluklardan korkmayın" ifadesini kullanan Göktaş, geleceğin, bugünden ona hazırlananların olacağını sözlerine ekledi.