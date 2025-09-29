Çok Bulutlu 21.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 29.09.2025 16:02

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
[Fotograf: AA]

Kabine, Terörsüz Türkiye gündemiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, saat 15.37'de toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantısında, süreçte gelinen aşama ele alınacak.

Toplantıda, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları görüşülecek. Silah bırakma sürecindeki son durum, askeri ve istihbarat raporları ışığında analiz edilecek.

Terörsüz Türkiye hedefini yakından ilgilendirmesi sebebiyle Suriye'deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde yer alıyor. Terör örgütlerinin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden olası faaliyetlerine ilişkin bölgeden gelen istihbarat raporları değerlendirilecek.

İsrail'in işgal planına karşı atılacak adımlar değerlendirilecek

Dış politikada, Gazze'deki son durum toplantının öncelikli başlıkları arasında yer alıyor. İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal planına karşı atılabilecek adımlar ele alınacak. Bölgede ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye girişi için atılacak adımlar konuşulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti de kabinenin gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda, Beyaz Saray'da gerçekleşen Erdoğan-Trump zirvesinde ele alınan başlıklar ve imzalanan anlaşmalara ilişkin bilgi sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrasında yapacağı açıklamada, ABD ziyaretine ilişkin mesajlar vermesi de bekleniyor.

