Numan Kurtulmuş: AB'ye tam üyeliğimiz Türkiye'den çok Avrupa'nın kurumsal kimliğine katkı sunacaktır

TBMM Başkanı Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Budapeşte'te, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Köver'e, Ankara ziyaretinin üzerinden bir yılı geçmeden iadeiziyarette bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, Ankara'nın ardından bugün ve yarın yapacakları resmi görüşmelerin de Türkiye ile Macaristan arasındaki mükemmel ilişkilere katkıda bulunmasını temenni etti.

"AB bugün stratejik bir kavşak noktasında"

Türkiye ve Macaristan'ın örnek teşkil edecek, "fevkalade dostane, yakın ve iş birliği içindeki" ilişkilerine dikkati çeken Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki ülke arasındaki ilişkileri tanımlamak gerekirse herhalde 'mükemmel' kelimesini kullanmak yerindedir. Geliştirilmiş stratejik iş birliği seviyesine çıkarılmış olan bu ilişkiler her seferinde bir adım daha ileri gidiyor. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayri Resmi Zirvesi dolayısıyla yapılan ziyarette bir adım daha yukarı çıkarıldı. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin son toplantısında imzalanan 17 mutabakat metniyle hemen hemen bütün alanlardaki ilişkilerimizin ahdi zemini sağlamlaştırılmış oldu. Savunma, enerji, turizm, eğitim ve kültür ile çok farklı alanlardaki iş birliklerimizi bundan sonra daha güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

İki ülke hükümetleri ve liderleri arasındaki iyi ilişkilerin, parlamentolar arasında imzaladıkları anlaşma çerçevesinde daha da güçlenerek devam edeceğini bildiren Kurtulmuş, "Macaristan TDT'nin Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan bu geniş coğrafyanın, Avrupa'nın içerisinde var olan bir dostu, kardeşi, parçasıdır. Orta Asya'dan Avrupa'nın içlerine kadar uzanan 300 milyonluk TDT, çivisi çıkmış, düzeni kalmamış dünyada, yeni bir düzen kurulabilmesi için barış ve dostluk anlamında katkı sunacak olan önemli bir coğrafyadır" ifadesini kullandı.

Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı sırasında Türkiye'nin AB üyeliği için verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, "AB bugün stratejik bir kavşak noktasındadır. Ya içine kapanarak kendi iç kavgalarıyla birlikte tarihteki yerini alacak ya da dışarıya açılım sağlayarak yeni bir barış perspektifiyle Avrupa'nın kurumsal kimliğini artıracak ve Avrupa değerlerini güçlendirecektir. Hem doğulu hem de Avrupalı olma özelliklerini büyük bir devlet olarak sürdüren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin AB'ye tam üyeliği aslında Türkiye'den daha çok Avrupa'nın kurumsal kimliğine katkı sunacaktır" diye konuştu.

"Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi bütün insanlığın ortak sorumluluğudur"

İnsanlığın bir dönüm noktasında olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "İnsanoğlu içinde bulunduğu bu fevkalade büyük gerilim ve kırılmaları yaşayacak, bunların sonucu olarak savaşlar ve çatışmalar artacak ya da barışı tesis etmek için makul insani bir çerçevede görüşlerini odaklandıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.

İçinde bulundukları coğrafyadaki iki önemli çatışmanın sinyal verdiğine dikkati çeken Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bunlardan birisi Rusya-Ukrayna arasında 3 yıldır devam eden savaş ve çatışma. Bir an evvel adil ve kalıcı barışın bulunabilmesi için bütün dünya ve bölge olarak gayret sarf etmek zorundayız. Eğer bu savaş nihayete erdirilemezse çatışmaların, gerilimlerin kaynağı olacak, belki bölgesel ve küresel yeni çatışmaların kapısını aralayacaktır. İkinci büyük uyarı ise 2 yıldır yaklaşık İsrail'in Gazze'de işlemeye devam ettiği insanlık suçlarıdır. Modern zamanların gördüğü en büyük katliam ve soykırıma şahit oluyoruz. Bu soykırımın bir an evvel sona erdirilmesi ve Avrupa'da bir zamanlar Naziler tarafından Yahudilere karşı işlenin bin beterinin işlenmesinin durdurulması bütün insanlığın ortak sorumluluğudur. Eğer bu çatışma nihayete erdirilemezse korkarım ki bölgesel ve küresel çatışmalar fevkalade ağır bir tabloyu insanlığın önüne çıkaracaktır."

Türkiye ve Macaristan'ın hem bölgelerinde hem de dünyada barışı, istikrarı ve dostluğu hedefleyen iki ülke olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, barışın sağlanmasına yönelik ortak fikirleri paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Yaşasın Türkiye-Macaristan dostluğu, kardeşliği" ifadesini kullanarak sözlerini tamamladı.