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Gündem
AA 06.12.2024 21:36

Bakan Göktaş, gazilerle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetleri daha da ileri taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Bakan Göktaş, gazilerle bir araya geldi

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, katıldıkları yarışma programında kazandıkları ödülü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfına bağışlayan gazilerle Bakanlıkta bir araya gelerek teşekkür ettiklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, gazilerle bir araya geldi

"Şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz"

Gaziler ve şehit yakınlarına yönelik çalışmaların detaylarını değerlendirdiklerini belirten Göktaş, "Onların değerli öneri ve taleplerini dinledik. Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve cesaretleriyle yolumuzu aydınlatan gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz. Şehit yakınları ve gazilerimize yönelik hizmetlerimizi daha da ileri taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş Şehit
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