Sarıyer-Kilyos arası 5 dakika olacak

Sarıyer-Kilyos Tüneli TBM kazı başlangıç töreninde konuşan Uraloğlu, Türkiye'nin coğrafyası zengin bir çeşitliliğe sahip olsa da ağırlıklı olarak dağlık arazilerin bulunmasının inşaat sektörü için hem bir zorluk hem de yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini zorunlu kılan bir durum olduğunu söyledi.

Dağlık bölgelerde inşaat yapmanın, düz arazilere kıyasla daha yüksek maliyetli ve zaman alıcı olduğunu dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Zemin etütlerinin daha detaylı yapılması, patlatma ve kazı işlerinin daha titizlikle yürütülmesi, ayrıca ulaşımın zor olması gibi faktörler, projelerin maliyetini artırmaktadır. Ancak Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ve gelişen şehirleşme, bu zorluklara rağmen inşaat faaliyetlerinin devam etmesini gerektirmektedir. Bu noktada, tünellerin TBM, yani Tünel Açma Makinaları ile mekanik olarak kazılması yönteminin önemi daha da artmaktadır. İlk defa Karayolları Genel Müdürlüğü çalışmasında TBM makinası çalışmaya başladı. TBM, özellikle yerleşim yerlerinde uzun tünellerin kazılmasında kullanılan son derece etkili bir teknolojidir. Mühendislerimiz, bilimsel bilgiyi pratik çözümlere dönüştürerek insanlığın yaşam kalitesini artıran, teknolojik gelişmeleri hayata geçiren ve dünyayı dönüştüren kişilerdir.

Türkiye'nin topografik yapısı, özellikle ulaşım ve altyapı projelerinde ciddi zorluklar oluştururken, aynı zamanda mühendislik alanında önemli bir deneyim zemini sunmaktadır. Ülkemiz coğrafyası pek çok mühendislik harikasına ev sahipliği yapmaktadır. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti hükümetlerimiz döneminde Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projelerimiz üstün mühendislik teknikleriyle ülkemizin sembol projeleri arasına katıldı. Yine 2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü ünvanına sahip 1915 Çanakkale Köprümüz bir başka mühendislik harikasıdır. 8 adet orta ve 2 adet kenar ayak üzerinde inşa edilmiş ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü Eğiste Hadimi Viyadüğü Türk mühendislerimizin baş yapıtlarındandır. Tutma ve itme sürme çelik ortotropik kutu kesitli olarak dünya üzerinde yapımı tamamlanan ilk köprü olan Bitlis Çayı Viyadüğü bizim mühendislerimizin tasarım eseridir."

Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın, yapım aşamasından elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar her şeyinin Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, Zigana Tüneli’nde, Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli’nde, Rize'nin 70 yıllık hayali Salarha Tüneli’nde Türk mühendislerin ve işçilerin çok büyük azmi ve emeğinin olduğunu belirtti.

"Türk müteahhitlik firmalarının inşa ettiği yapılar, Türkiye'yi dünyaya mühendislik ihraç eder seviyeye yükseltti"

Türkiye'nin zorlu coğrafyasının yenilikçi ve büyük projelerle inşaat alanında çok geliştirdiğini söyleyen Uraloğlu, "Bugün Türk müteahhitlik firmalarımızın hem yurt içi hem yurt dışında inşa ettiği yapılar, Türkiye'yi dünyaya mühendislik ihraç eder seviyeye yükseltti. Bu tür projeler sadece beton ve çelikten ibaret değildir." diye konuştu.

Uraloğlu, şöyle dedi:

"Bu projeler aynı zamanda bir milletin azmi, çalışkanlığı ve geleceğe olan inancının da birer sembolüdür. İşte bugün burada, bu sembollerden biri daha olan Sarıyer-Kilyos

Tüneli’nde TBM kazısını başlatarak yeni bir eşiği daha atlıyoruz. Sarıyer-Kilyos Tüneli sadece iki noktayı bir araya getirmekle kalmayacak, aynı zamanda İstanbul'un ve ülkemizin ulaşım ağını güçlendirecek, ekonomik gelişmeye katkı sağlayacak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracaktır. Tünelimizin yapım çalışmalarına 2022 yılı Mayıs ayı içinde başladık. Yaklaşık 7 km uzunluğunda, 2 geliş 2 gidiş şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında çift tüplü yani toplamda 14 km olarak inşa edilen projemizin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 8,2 km’dir. Sarıyer Çayırbaşı Tüneli çıkışından başlayıp KMO Uskumruköy Modern Dönel Kavşağı’nda son bulan projemiz kapsamında Sarıyer Kavşağı ve Kilyos Kavşağı olmak üzere; toplam 2 adet farklı seviyeli kavşak, 198 metrelik bir viyadük, iki aç-kapa yapısı ve bir menfez de bulunmaktadır.

Tünelimizin yapımını en kısa sürede tamamlamak için hem Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu yani NATM ile delme, patlatma şeklinde hem de bugün çalışmalarını başlatacağımız tünel açma makinası yani TBM yöntemlerini kullanıyoruz. Tünelimizin yüzde 38’i NATM ile yüzde 62'sinin ise TBM ile yapılmasını planladık. Tüneldeki kazı çalışmalarında bugüne kadar sağ tüpte 2 bin 511 metre, sol tüpte 2 bin 18 metre olmak üzere toplam 4 bin 529 metre, yani yüzde 33 ilerleme sağladık. Tünelin kuzey portalında, yani sol tüpte Sarıyer yönünde yaklaşık 2 km içeride 26 metre yüksekliğinde, 30 metre genişliğinde, 90 metre uzunluğunda ve 3 bin 400 ton ağırlığında olan TBM parçalarının montajını yaptık. TBM kazıları sonucu çıkacak pasa malzemesinin tünel dışına nakliyesi için 1,2 metre genişlikte 7,2 km uzunluğunda ve saatte 2 bin ton taşıma kapasitesine sahip konveyör bant sistemini de kurduk."

Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda tünel açma makinesinin ilk kez kullanıldığı proje olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Bu makinamız İzmir yüksek hızlı tren hattı kapsamında Eşme ile Salihli ilçelerini bağlayan T-1 tüneli ve Avrasya Tüneli'nden sonra 13,65 metrelik çapı ile Türkiye'de kullanılan TBM'ler arasında en büyük 3. TBM olma özelliğine de sahiptir." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, tamamlandığında ücretsiz olarak hizmete başlayacak projenin Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan, Türkiye'nin taşımacılık alternatiflerini ve ticaret kapasitesini artıran Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Sarıyer, Maslak ve Levent bölgelerinde erişimi kolaylaştıracağını dile getirdi.

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla İstanbul Havalimanı ile İstanbul’un iş merkezleri arasında hızlı ulaşım sağlanacağını belirten Uraloğlu, "İstanbul’un kuzeyinde yer alan Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere, Zekeriyaköy ve Kısırkaya gibi mahallelerde yaşayanlar tüneller üzerinden İstanbul’un merkez bölgelerine kolaylıkla erişebilecektir. Böylelikle şehrin kuzeyinde yaz turizmi faaliyetleri daha da canlanacaktır." diye konuştu.

Sarıyer- Kilyos Tüneli afet durumunda hızlı tahliye için de kullanılacak

Uraloğlu, olası büyük afet durumlarında İstanbul’un tahliye yolu olarak kabul edilen Kuzey Marmara Otoyolu’na en hızlı erişim imkanı da tesis edilmiş olacağını, bu açıdan da bakıldığında Kuzey Marmara Otoyolu'na entegrasyonu en hızlı ve güvenli şekilde sağlayacak Sarıyer-Kilyos Tüneli projesinin İstanbul için ne kadar önemli olduğunun ortada olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Projemiz sayesinde mevcut imar yollarına göre mesafeyi de 3 kilometre kısaltarak seyahat süresini 35 dakikadan 5 dakikaya indireceğiz. Böylece zamandan 1,7 milyar lira, akaryakıttan 400 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2,1 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren ağaçların karbon emisyonunu da 32 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Konuşmasının ardından basın mensupları ile tünelde incelemelerde bulunan Uraloğlu, "Burada 7/24 arkadaşlarımız çalışmaya devam edecek. Ayda 350 metre iyi bir rakam, 500-600 metrelere belki gideceğiz ama onu göreceğiz zeminin durumuna göre." dedi.

Buradaki çapın 13 metre 65 santim olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Aynı büyüklük o kemiren uçlarla beraber devam ediyor." diye konuştu.