Puslu 5.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.12.2024 19:30

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, AGİT Genel Sekreterine kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, AGİT Genel Sekreterine kutlama mesajı

Yılmaz, Sinirlioğlu'nun AGİT Genel Sekreteri olarak seçilmesi dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

 

Sinirlioğlu'nun AGİT Genel Sekreterliği görevine 57 üye ülkenin oy birliğiyle seçildiğini belirten Yılmaz, bu görevin Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında karşılıklı güveni, işbirliğini ve diyaloğu güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Yılmaz, "Türkiye'nin yetiştirdiği, uluslararası alanda saygın bir diplomasi birikimine sahip olan Sayın Sinirlioğlu'nun, AGİT'in barış, istikrar ve güvenlik hedeflerine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Türkiye olarak, her zaman olduğu gibi küresel barışın ve ortak çözüm arayışlarının destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
AGİT Cevdet Yılmaz
Sıradaki Haber
Sarıyer-Kilyos arası 5 dakika olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:14
Bakan Işıkhan: Nitelikli iş gücünü çekecek şekilde adımlar atmaya özen gösteriyoruz
19:48
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
19:15
Sarıyer-Kilyos arası 5 dakika olacak
19:21
Dışişleri Bakanlığından GKRY'ye silahlanma tepkisi
18:47
Ömer Çelik: Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik ediyoruz
18:35
Borsa günü yükselişle tamamladı
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere yemek dağıtıldı
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
Üsküp'te Anadolu ezgileri cazla buluştu
Üsküp'te Anadolu ezgileri cazla buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ