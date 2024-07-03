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TRT Haber 03.07.2024 12:07

Bakan Göktaş: Engelli vatandaşlarımızı mağdur edecek bir düzenlemeyi asla hayata geçirmeyiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ÖTV'siz araç uygulamasıyla ilgili olarak, suistimallere seyirci kalamayacaklarını belirterek, "Engelli vatandaşlarımızı mağdur edecek herhangi bir düzenlemeyi asla hayata geçirmeyiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Göktaş, ÖTV'siz araç uygulamasıyla ilgili gündeme gelen iddialara yanıt verdi.

Engellilere sağlanan avantajlarla ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Göktaş şöyle konuştu:

"Engelli vatandaşlarımızı mağdur edecek herhangi bir düzenlemeyi asla hayata geçirmeyiz. Engelli vatandaşlarımızın araç alımlarında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları ve bu haklarını kullanmaktan mahrum kalmamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engellilere yönelik desteklerin, avantajların suistimaline seyirci kalamayız."

Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı kuruldu

Göktaş, doğurganlık oranının düşmesi nedeniyle yeni politikalar üretildiğini vurguladı.

"Doğum izinlerinin artırılmasından kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok alternatifi ele alıyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni modellerle kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu konudaki politikalarımızı yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü sürdürmeye devam edeceğiz."

Bakan Göktaş, ülke kalkınmasına ve kadın istihdamının artırılmasına katkı sağlayacak yeni modellerin üzerinde durduklarının da altını çizdi.
 

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