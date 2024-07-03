Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da

Şanhay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün sürecek zirve için Kazakistan'ın başkenti Astana’ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zirvenin ilk günü bir araya gelecek. Görüşmenin gündeminde enerjiden ticaret ve turizme; ikili, bölgesel ve küresel birçok başlık yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de terörle mücadelenin önemini bir kez daha vurgulaması bekleniyor.

Erdoğan, Gazze'deki durumu ikili görüşmelerde ve Türkiye'nin "diyalog ortağı" olarak katıldığı zirve toplantısında da dile getirecek.

Zirveye aralarında Çin, Rusya ve İran’ın da olduğu 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Zirve, Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak" başlığıyla yapılacak. Ana gündem, uluslararası sorunların çözümünde Şanhay İş Birliği Örgütünün rolünün güçlendirilmesi olacak.

Zirvede bölgesel güvenlik, altyapı, enerji, ulaşım ve lojistik konularının da masaya yatırılacağı belirtiyor. Liderlerin öncelikle uluslararası ticaret ve ekonomi alanına odaklanacakları ifade ediliyor.

Zirve sonunda, Kazakistan, dönem başkanlığını Çin'e devredecek.