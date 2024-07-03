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Gündem
TRT Haber 03.07.2024 08:47

Dışişleri Bakanlığı: Dış politikamız, devletimizin ve milletimizin çıkarlarını esas almaktadır

Dışişleri Bakanlığı, "Dış politikamız, devletimizin ve milletimizin çıkarlarını esas almaktadır. Türkiye, bu anlayış tahtında, güçlü tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu Ortadoğu’da barış, istikrar ve refahın tesisini hedeflemektedir. Uluslararası hukuk, insani değerler ve küresel adalet arayışı temel prensiplerimizdir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı: Dış politikamız, devletimizin ve milletimizin çıkarlarını esas almaktadır

Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu ve Suriye politikası ile bağlantılı olarak ortaya atılan iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Dış politikamız, devletimizin ve milletimizin çıkarlarını esas almaktadır"

Türkiye'nin Ortadoğu'da hedefinin barış ve istikrarın sağlanması olduğu vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Dış politikamız, devletimizin ve milletimizin çıkarlarını esas almaktadır. Türkiye, bu anlayış tahtında, güçlü tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu Ortadoğu’da barış, istikrar ve refahın tesisini hedeflemektedir. Bu siyasetin oluşturulmasında uluslararası hukuk, insani değerler ve küresel adalet arayışı temel prensiplerimizdir.

Türkiye, Suriye’deki iç kargaşa neticesinde yaşanan insani trajedi karşısında da başlangıçtan bu yana ilkeli bir tutum sergilemiştir. Dış politikasını milli menfaatleri doğrultusunda güncelleyen ülkemiz, ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri almaktan da çekinmemektedir.

Demokrasilerde yapıcı eleştirilerle dış politikaya katkı sağlamak elbette mümkündür. Bununla birlikte, siyasi rant uğruna gerçeklerin çarpıtılması ve ideolojik bağnazlığa dayalı ithamlarda bulunulması bu kapsamda değerlendirilemez."

"İddialar temel tarih bilgisinden dahi yoksun"

Ortadoğu ve Suriye politikasına yönelik ortaya atılan iddiaların herhangi bir analitik nitelik taşımadığı gibi temel tarih bilgisinden dahi yoksun olduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye, yıllardır taammüden ateş çemberine dönüştürülmüş bir coğrafyada huzur ve istikrar adası olmayı başarmıştır. Ülkemiz bölgede yaşanan savaşların dışında kaldığı gibi milletimizin huzur ve güvenliğini perçinlemiş, refahını artırmıştır. Bu süreçte savunma yeteneklerini de geliştiren ülkemiz, kendi coğrafyasında akamete uğrattığı terörle sınır ötesinde de mücadele edebilir hâle gelmiştir.

Tüm bu gerçekleri görmezden gelerek salt siyasi rant amacıyla mesnetsiz ithamlarda bulunan kesimlerin, bölgemize nüfuz etmeye çalışan egemen güçlerin vekilleri hâline geldikleri de gözden kaçırılmamalıdır.

Dış politikadaki adımlarımızı, devletimizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda atmaya devam edeceğiz."

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