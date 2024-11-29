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Gündem
AA 29.11.2024 13:54

Bakan Fidan'dan "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Filistin halkı kendi topraklarında, kendi devletlerinin şemsiyesi altında özgür, güven içinde ve müreffeh bir hayata mutlaka kavuşacaktır" ifadesini kullandı.

Bakan Fidan'dan "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Filistin halkının, 1947'den bu yana maruz kaldığı adaletsizlik ve zulme rağmen haklı davasından vazgeçmeden onurlu bir mücadele verdiğini vurgulayan Fidan, "Topraklarını terk etmeyip kimliğine ve geleceğine sahip çıkan Filistinliler, aynı zamanda uluslararası hukuka ve küresel insani değerlere olan inancı temsil etmektedir" ifadesine yer verdi.

Fidan, tarihin "hiçbir zulmün ebedi olmadığını" birçok kez gösterdiğini belirterek, Filistin halkının mücadelesine uluslararası desteğin her geçen gün arttığını kaydetti.

Vicdan sahibi milletler ve bireylerin seslerinin daha güçlü çıktığını bildiren Fidan, şunları ifade etti:

"Filistin halkı kendi topraklarında, kendi devletlerinin şemsiyesi altında özgür, güven içinde ve müreffeh bir hayata mutlaka kavuşacaktır. Türkiye olarak 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle, adaletin ve barışın tesis edilmesi için Filistin halkı ve uluslararası toplumla birlikte çalışmayı sürdüreceğimizi tekrar vurguluyoruz."

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